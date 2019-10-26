عملیات بازگشایی محور بنکوه به گرمسار در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رئیسیان بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه محور بنکوه به گرمسار که از شب گذشته به دلیل بارش شدید باران دچار اخلال و ساعاتی پیش مسدود اعلام شد، ابراز داشت: با تلاش عوامل اداره کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان عملیات بازگشایی در حال انجام است. ‌

وی افزود: خوشبختانه عملیات انتقال افراد و احشام مستقر در این منطقه با کمک نیروهای امدادی، خدماتی و غیره صورت گرفت و تمامی نیروهای حاضر در تلاش هستند تا در اسرع وقت، عملیات تردد در این محور به حالت عادی برقرار شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان بابیان اینکه این جاده ییلاقی در فصول سرد سال کم تردد است، ابراز داشت: توصیه می‌شود رانندگان از سفرهای غیرضروری به‌خصوص مناطق کوهستانی و سردسیر به‌طور جد پرهیز کنند.

رئیسیان بابیان اینکه تردد در سایر جاده‌های استان سمنان به‌رغم بارندگی شدید عادی است، تصریح کرد: در صورت الزام به سفر توصیه می‌شود مسافران ضمن تردد با سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت غیرمجاز، سوخت و لباس گرم و مقداری غذا به همراه داشته باشند.

وی ضمن بیان اینکه اتراق در مسیر و حریم رودخانه‌ها احتمال غرق‌شدگی را به همراه دارد، افزود: زیرگذرها، حاشیه رودخانه‌ها و زیر درختان به دلیل احتمال صاعقه مکان‌های مناسبی برای اقامت نیستند بهتر است مسافران در صورت نیاز به هرگونه کمک به هلال‌احمر تماس بگیرند.