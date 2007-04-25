چگونگی واگذاری سهام ترجیحی به کارگران تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس مصوبه هیئت وزیران به منظور جذب کارگران، کارکنان و مدیران با تجربه ، متخصص و کار آمد و با هدف افزایش بهره وری شرکت‌های قابل واگذاری با فروش سهام ترجیحی به میزان حداکثر پنج درصد تا سقف 300 میلیون ریال برای هر نفر که معادل 50 میلیون ریال از آن ، قیمت میانگین خواهد بود موافقت کرد.

همچنین حداکثر 250 میلیون ریال با رعایت سقف بیست برابر حقوق و مزایای مستمر کارکنان دریافتی هر یک از واجدین شرایط با استفاده از روش بورس یا مزایده فروخته خواهد شد.

بر اساس این گزارش سازمان خصوصی سازی می تواند پنج درصد از سهام ترجیحی موضوع این آیین نامه را به صورت یکجا و با قیمت اولیه عرضه سهام در بورس واگذار کند.

بر اساس این مصوبه سهام ترجیحی در صورت تقاضای کارگران ، کارکنان و مدیران شرکت مورد واگذاری با اولویت به آنها واگذار می شود و اشخاصی که مبادرت به ارائه تقاضای خرید سهام ترجیحی می کنند باید شاغل و حداقل دارای یک سال سابقه کار بوده و حق بیمه پرداخت کرده باشند.

در بخش دیگر این مصوبه آمده است: اشخاص شاغل واجد شرایط باید حداکثر بیست روز پس از تاریخ اولین آگهی عرضه سهام یا اعلام سازمان خصوصی سازی به شرکت مشمول واگذاری، در خواست خود را به صورت جمعی در قالب اشخاص حقیقی و یا حقوقی و از طریق شرکتی که سهام آن واگذار می شود به سازمان خصوصی سازی ارائه کنند در غیر این صورت سهام مورد نظر با شرایط سهام شرکت مورد واگذاری به فروش خواهد رسید.

این گزارش می افزاید: آزاد سازی َ، صدور و تحویل اوراق سهام خریداری شده به نام خریدار که اقساط سالانه آن در هر سال پرداخت می شود با موافقت سازمان خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار یا شرکت مربوطه مجاز می باشد.

همچنین اوراق سهام تسویه نشده خریداران نیز تا پایان مدت قرار داد در وثیقه سازمان خصوصی سازی باقی خواهد ماند و قابل انتقال به غیر نخواهد بود.

در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از شش ماه از سقف زمانی مجاز برای تقسیم سود هر سال مالی در شرکت ، سازمان خصوصی سازی مجاز است میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد و در اختیار افراد بگذارد و نسبت به فروش باقی مانده سهام به سایرین با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.

گفتنی است افرادی که در گذشته و در چارچوب قوانین مربوط از طریق سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و سازمان خصوصی با تسهیلات مقرر سهام ترجیحی یا کارگری خریداری کرده اند مشمول تسهیلات موضوع این آیین نامه خواهند بود.