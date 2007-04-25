نشست شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در ریاض / مخالفت شورای همکاری با گزینه زور بر ضد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر،"عبدالرحمن العطیه" در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان با مهم خواندن این نشست گفت : شرکت کنندگان دراین نشست درباره مسائل مهم سیاسی جهان مانند مسائل فلسطین،عراق و مسئله هسته ای ایران بحث و تبادل نظر می کنند.

به گفته وی، بحث و تبادل نظر درباره جلوگیری از انتشار سلاح های کشتار جمعی و حقوق بشر از دیگر موضوعات نشست آتی ریاض است.

دراین نشست ریاست شورای همکاری خلیج فارس برعهده عربستان به عنوان رئیس دوره ای این شورا و ریاست اتحادیه اروپا برعهده آلمان به عنوان رئیس دوره ای این اتحادیه خواهد بود.

از سوی دیگر، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با رد گزینه نظامی برای حل مسئله هسته ای ایران، اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با احتمال وقوع درگیری نظامی بین تهران و واشنگتن را رد کرد.

العطیه درادامه این اظهارات خود خاطر نشان کرد: کشورهای عضو این شورا گزینه زور را به عنوان گزینه ای برای حل بحران های کنونی از جمله مسئله ایران رد می کنند.

وی درباره اقدام دولت کویت در تشکیل کمیته ای ویژه برای مقابله با احتمال وقوع درگیری های نظامی در منطقه گفت: این امری معمول است که دولت کویت و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) تدابیر کافی و محتاطانه لازم برای(مقابله با) هرگونه تحولی که ممکن است درمنطقه بروز کند، اتخاذ کنند.

العطیه درعین حال اقدام دولت کویت را اینگونه توجیه کرد که این اقدام (درواقع) پاسخ به درخواست پارلمان (مجلس الامه) کویت برای آمادگی دولت درجهت مقابله با هر تحولی بود و درچارچوب اقدامات محتاطانه برای وقوع احتمالی هرحادثه ای می گنجد.