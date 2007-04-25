"صحنه" به بازار آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره "صحنه" بخش "راپرت مطرب و مطربه در تیاتر" در صفحات ابتدایی آمده و در بخش مقالات مطالبی از آیون بورما، فرانکو روفینی، تدی برونیوس، فرانسیس راید و پیتر چلکوفسکی منعکس شده و در ادامه به مقالات تألیفی چون "دین و نمایش در ادوار تاریخ"، "جستارگرایی روند توسعه در تغییرات پارادیگمایی مکان ذهنی ـ زمان عینی در متن پرفورمنس"، "طراح صحنه، تأثیر، تماشاگر"، "ادبیات چندصدایی و ..."، "چوبک، بازیگر و نمایشنامه نویس"، "گروه هنری پازارگاد" و "تئاتر، یک مدیوم ارتباطی" پرداخته است.

در بخش گفتگو با بهیه خوشنویسان، طراح صحنه و لباس گفتگویی انجام شده و بخش پاسداشت هم اختصاص یافته به بهیه خوشنویسان و دکتر سعید کشن فلاح و گفتگوهایی با کشن فلاح، پرویز پورحسینی، علیرضا خمسه، هنگامه مفید و حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا خوشنویس مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس.

بخش نقد نمایش نگاهی دارد به نمایش های "نوای اسرارآمیز"، "پروانه های آسیایی"، "دنیای دیوانه دیوانه" و "پائین گذر سقاخانه". در صفحات نقد کتاب هم دو نمایشنامه "روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده اند" اثر سام شپارد و "دشمن مردم" اثر هنریک ایبسن مورد تحلیل قرار گرفته اند.

برگی از گذشته گزارشی دارد پیرامون یادواره تئاتر هفده شهریور، نامه سرگشاده گونتر گراس به صدراعظم کیسینگر و سیاحتی در برزخ تحیر. نمایشنامه کوتاه "پچ پچ غزل های سلیمان پای دیوارهای شهر بزرگ"، عکس تئاتر و گزیده ای از عکس های منتخب کار این ماهنامه تخصصی را تمام می کند.

شماره 40 و 41 ماهنامه تخصصی تئاتر "صحنه" ویژه اسفند و فروردین ماه به مدیر مسئولی حسن بنیانیان و سردبیری سعید کشن فلاح در 132 صفحه با قیمت 600 تومان در دسترس علاقمندان است.