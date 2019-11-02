به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه تلویزیونی پرسشگر، احمد عابدینی معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «چالش های اجرای قانون عدم تنوع مدارس» روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت با بیان اینکه هر فردی که به مسائل اجتماعی توجه دارد روی اصل موضوع که برقراری عدالت آموزشی است بحثی ندارد و آن را میپسندد گفت: از این جهت لازم است از دغدغه و نگاه نمایندگان مجلس قدردانی کنم.
وی افزود: مباحث امشب بنده با رویکرد کارشناسی است و نه سمت اداری. نمایندگان مجلس ۱۸ تا ۲۲ نوع مدرسه را احصا کرده و تلاششان کاهش تنوع مدرسه و تقلیل آنها به دو نوع دولتی و غیردولتی است.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره تحقیق مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۵ پیرامون تنوع مدارس و تقسیم بندی مدارس به چهار دسته از حیث توزیع آموزشی مطلوب، پوشش حداکثری، مخاطبین خاص و مشارکت مردم و میزان آمادگی آموزش و پرورش برای برچیده شدن این مدارس تا سال آینده گفت: روی این مصوبه، مباحث بسیاری مطرح است.
عابدینی ادامه داد: مجلس به مسائل تخصصی آموزش و پرورش همانند استخدام، نوع مدارس، محتوای آموزشی و... ورود می کند اما آیا به همان اندازه مسئولیت آن را می پذیرد؟ مجلس به شورای عالی آموزش و پرورش مرجعیت قانونی داده است، با این حال چه طور بدون طرح این موضوع درشورای عالی آموزش و پرورش که نهادی تخصصی است چنین مصوبه ای را تصویب کرده است؟
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره چرایی عدم حضور رئیس جمهور در جلسات شورای عالی آموزش و پرورش گفت: قول هایی برای حضور ایشان در جلسات آتی داده شده، با اینحال همه مصوبات شورا با امضای رئیس جمهور ابلاغ میشود.
وی با طرح این سوال که آیا این مصوبه دارای پشتوانه پژوهشی بوده است؟ گفت: آیا حذف تنوع مراکز در نهادهای دیگر چون آموزش عالی نیز اتفاق می افتد؟ برداشت غلطی از موضوع تنوع مدارس صورت پذیرفته است.
وی با تاکید بر اینکه خاستگاه مدارس متفاوت است، گفت: به عنوان مثال آموزش از راه دور، نوع مدرسه نیست، بلکه یک روش اداره مدرسه است. با حذف این مدرسه، چه خدمتی داریم به عدالت می کنیم؟ جز اینکه حق تحصیل افراد داوطلب تحصیل در این مدارس را داریم سلب می کنیم. هیئت امنایی هم شیوه اداره است و نوع مدرسه نیست. مخاطب برخی مدارس چون استثنایی، مخاطب خاص است و همان استدلال برای مستثنی شدن مدارس استثنایی در این قانون اخیر، چرا برای تیزهوشان مصداق پیدا نمی کند؟
عابدینی ادامه داد: مدارس هیئت امنایی و نمونه دولتی بر مبنای مشارکت مردم شکل گرفته اند. نوع تقسیم بندی این مدارس صحیح نیست. با توجه به شرایط فعلی، ادغام مدارس امکان پذیر نیست.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره ریشه این تنوع گفت: هرکشوری امکانات خوب داشته مدارس استاندارد دایر کرده است. اگر مدارس ما از حداقل ها برخوردار شوند دیگر مشکل تنوع حل خواهد شد. ما هم با اصل جداسازی و آزمون ورودی مدارس موافق نیستیم. اما آیا اگر دانش آموز نمونه دولتی به غیردولتی برود عین عدالت است؟
نظر شما