به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه تلویزیونی پرسشگر، احمد عابدینی معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «‏چالش های اجرای قانون عدم تنوع مدارس» روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت با بیان اینکه هر فردی که به مسائل اجتماعی ‏توجه دارد روی اصل موضوع که برقراری عدالت آموزشی است بحثی ندارد و آن را می‌پسندد گفت: از این جهت لازم است از ‏دغدغه و نگاه نمایندگان مجلس قدردانی کنم.‏‎

وی افزود: مباحث امشب بنده با رویکرد کارشناسی است و نه سمت اداری. نمایندگان مجلس ۱۸ تا ۲۲ نوع مدرسه را احصا کرده ‏و تلاششان کاهش تنوع مدرسه و تقلیل آنها به دو نوع دولتی و غیردولتی است.‏‎

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره تحقیق مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۵ پیرامون ‏تنوع مدارس و تقسیم بندی مدارس به چهار دسته از حیث توزیع آموزشی مطلوب، پوشش حداکثری، مخاطبین خاص و مشارکت ‏مردم و میزان آمادگی آموزش و پرورش برای برچیده شدن این مدارس تا سال آینده گفت: روی این مصوبه، مباحث بسیاری ‏مطرح است.‏‎

عابدینی ادامه داد: مجلس به مسائل تخصصی آموزش و پرورش همانند استخدام، نوع مدارس، محتوای آموزشی و... ورود می ‏کند اما آیا به همان اندازه مسئولیت آن را می پذیرد؟ مجلس به شورای عالی آموزش و پرورش مرجعیت قانونی داده است، با این ‏حال چه طور بدون طرح این موضوع درشورای عالی آموزش و پرورش که نهادی تخصصی است چنین مصوبه ای را تصویب ‏کرده است؟‎

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره چرایی عدم حضور رئیس جمهور در جلسات شورای عالی آموزش و ‏پرورش گفت: قول هایی برای حضور ایشان در جلسات آتی داده شده، با این‌حال همه مصوبات شورا با امضای رئیس جمهور ‏ابلاغ می‌شود. ‏‎

وی با طرح این سوال که آیا این مصوبه دارای پشتوانه پژوهشی بوده است؟ گفت: آیا حذف تنوع مراکز در نهادهای دیگر چون ‏آموزش عالی نیز اتفاق می افتد؟ برداشت غلطی از موضوع تنوع مدارس صورت پذیرفته است. ‏‎

وی با تاکید بر اینکه خاستگاه مدارس متفاوت است، گفت: به عنوان مثال آموزش از راه دور، نوع مدرسه نیست، بلکه یک روش ‏اداره مدرسه است. با حذف این مدرسه، چه خدمتی داریم به عدالت می کنیم؟ جز اینکه حق تحصیل افراد داوطلب تحصیل در این ‏مدارس را داریم سلب می کنیم. هیئت امنایی هم شیوه اداره است و نوع مدرسه نیست. مخاطب برخی مدارس چون استثنایی، ‏مخاطب خاص است و همان استدلال برای مستثنی شدن مدارس استثنایی در این قانون اخیر، چرا برای تیزهوشان مصداق پیدا ‏نمی کند؟ ‏‎

عابدینی ادامه داد: مدارس هیئت امنایی و نمونه دولتی بر مبنای مشارکت مردم شکل گرفته اند. نوع تقسیم بندی این مدارس ‏صحیح نیست. با توجه به شرایط فعلی، ادغام مدارس امکان پذیر نیست.‏‎

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره ریشه این تنوع گفت: هرکشوری امکانات خوب داشته مدارس استاندارد ‏دایر کرده است. اگر مدارس ما از حداقل ها برخوردار شوند دیگر مشکل تنوع حل خواهد شد. ما هم با اصل جداسازی و آزمون ‏ورودی مدارس موافق نیستیم. اما آیا اگر دانش آموز نمونه دولتی به غیردولتی برود عین عدالت است؟ ‏‎

