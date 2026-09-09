مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شکاف آموزشی در برخی مدارس، بهویژه مدارس تهران، گفت: نمیتوان این موضوع را به این شکل مطرح کرد که در بخشی از مدارس شکاف آموزشی معناداری ایجاد شده و برخی مدارس با فاصله زیادی از سایر مدارس حرکت میکنند؛ اما میتوان پذیرفت که برخی مدارس ما، چه دولتی و چه غیردولتی، عملکرد ویژهتری دارند.
وی افزود: مدارس خاص، مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و برخی دیگر از مدارس نیز در این زمینه فعالیتهای ویژهای دارند، اما مسئله اصلی این است که سیاست دولت و وزارت آموزش و پرورش برای مواجهه با این وضعیت چیست و در چه مسیری حرکت میکنیم.
پارسا با اشاره به تأکید دولت بر عدالت آموزشی اظهار کرد: رئیسجمهور از عدالت آموزشی صحبت میکند و وزیر آموزش و پرورش نیز بر عدالت، کیفیت و هویت تأکید دارد. ما نیز در چارچوب همین سیاستها، کاهش شکاف آموزشی را دنبال میکنیم و ما نمیگوییم این شکاف وجود ندارد، اما همه برنامههای ما بهطور جدی بر کاهش آن متمرکز است.
پارسا یکی از سیاستهای مؤثر در کاهش شکاف آموزشی را کاهش تنوع مدارس عنوان کرد و گفت: کاهش تنوع مدارس یکی از سیاستهایی است که میتواند به کاهش این شکاف کمک کند و از سیاستهای وزارت آموزش و پرورش نیز محسوب میشود. آقای کاظمی نیز در این زمینه برنامههایی را دنبال کرده و به موضوع کاهش تنوع مدارس ورود کرده است.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، برنامههای دیگری نیز در دستور کار قرار دارد که میتواند به کاهش شکاف آموزشی کمک کند. توانمندسازی همکاران و معلمان در مدارس دولتی نیز یکی از برنامههایی است که با جدیت دنبال میکنیم.
پارسا در پایان خاطر نشان کرد: توانمندسازی مدارس دولتی و توجه خاص و ویژه به این مدارس از جمله برنامههای وزارت آموزش و پرورش است تا انشاءالله زمینه کاهش شکاف اجتماعی و آموزشی فراهم شود.
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