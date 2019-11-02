«زبان و شاعری» منتشر شد/ روشن شدن ابهامات در تعریف شعر

چهرازی به خبرنگار مهر گفت: تازهترین ترجمه منتشر شده من «زبان و شاعری» نام دارد که شامل چهار مقاله مهم با این عناوین است: «شالوده شعر» نوشته ادگار آلن پو، «بحران شعر» نوشته استفان مالارمه، «دانته. برونو. ویکو. جویس» نوشته ساموئل بکت و «فلانور» نوشته والتر بنیامین.
وی افزود: کتاب با کنار هم گذاردن این چهار مقاله این امکان را فراهم میکند که برخی از جزئیات و ابهامات موجود در تعریف شعر، در قالب نوعی تلاقی یا همپوشانی، در پرتو یکدیگر وضوح یابند.
چهرازی ادامه داد: «دانته. برونو. ویکو. جویس» در واقع نخستین مطلب منتشر شده به قلم بکت است. بکت در این متن که در سال ۱۹۲۹ منتشر شده بود، در تحلیل ساختار مدرن و نامتعارف رمان «شب زندهداری فینگنها»ی جویس، به خاستگاههای زبان و شعر رجوع میکند. این رمان معروف جویس به زبان غامضش شهرت دارد.
این مترجم همچنین درباره مقالات آلن پو و مالارمه نیز اشاره کرد: ادگار آلن پو قائل به گونهای نبوغ در شاعر راستین است. بهزعم او شاعر سهمی از زیبایی اصیل آسمانی را در دل تجربه الهام و تخیل، در شعر به قالب کلام در میآورد. استفان مالارمه، در میانه بحرانی که شعر فرانسوی بعد از هوگو را درگیر خود کرده، ایده پیوند درونی و تنگاتنگ شعر و موسیقی را، در شکلی بیواسطه و فردی، مطرح میکند.
چهرازی همچنین به مقاله والتر بنیامین اشاره کرد و گفت: این مقاله در اصل بخشی از کتاب «شارل بودلر: شاعری غنایی در عصر سرمایه داری پیشرفته» بنیامین به نام «فلانور» است. محققان بسیاری به ایده فلانور یا پرسه گرد بنیامین در مقالات یا سخنرانیهای خود ارجاع داده بودند، اما هیچگاه این مطلب به فارسی ترجمه نشده بود. به عبارتی مخاطب فارسی بارها با این واژه برخورد میکرد، اما اصل متن را نمیدانست که چیست؟
«زبان و شاعری» با شمارگان ۵۵۰ نسخه، ۱۲۸ صفحه و بهای ۱۹ هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. با ترجمه چهرازی پیشتر کتاب «چگونه شعر بخوانیم» نوشته تری ایگلتون نیز توسط نشر آگه منتشر شده بود که با استقبال مخاطبان مواجه شد. «چگونه شعر بخوانیم» در سال گذشته (۱۳۹۷) به چاپ سوم رسید.
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