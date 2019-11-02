بدهی دولت آمریکا از ۲۳ تریلیون دلار عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، درحالی از گزارش مشاغل اخیر آمریکا و تاثیر مثبت آن بر بازار سهام تقدیر کرد که منتقدان به علت عمل نکردن به وعده خود برای کاهش هزینه‌کردهای دولت که بدهی ملی آمریکا را به بیش از ۲۳ تریلیون دلار رسانده ، تحت فشار قرار داده‌اند.

گزارش اشتغال روز جمعه آمریکا که دونالد ترامپ به آن می‌نازید، نشان داد که اقتصاد آمریکا فراتر از انتظارات ظاهر شده و در ماه اکتبر ۱۲۸۰۰۰ شغل ایجاد کرده است. این گزارش باعث جهش شاخص‌های سهام و رکورد زنی برخی از آنها شد.

علی‌رغم این خبر به ظاهر خوب، عمر این پیروزی ترامپ با موجی از انتقادات در مورد ناتوانی او در عمل به وعده‌های کمپین انتخاباتی‌اش، برای کاستن از بدهی ملی تاریخی آمریکا که به نظر می‌رسد از ۲۳ تریلیون دلار فراتر رفته است، کوتاه شد.

طبق اعلام ناظر بدهی آمریکا، موسسه پیتر جی پترسون، سطح بدهی آمریکا امسال به حدی بالا رفته است که دولت باید به ازای هر یک روز بهره آن، رقم شوکه کننده ۱ میلیارد دلار را بپردازد.

البته دولت ترامپ در بالا بردن سطح بدهی آمریکا تنها نیست. دولت اوباما ۹ تریلیون دلار به رقم بدهی آمریکا افزود، در حالی که جورج بوش هم نزدیک به ۶ تریلیون دلار به آن اضافه کرده بود. دولت ترامپ تا به این لحظه بین ۳ تا ۴ تریلیون دلار به بدهی آمریکا اضافه کرده است.