به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۶، حدود ۸۱ درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را کارکنان مرد و ۱۹ درصد را کارکنان زن تشکیل دادهاند. بر اساس این آمار، کارگاههای با فعالیتهای مربوط به سلامت انسان، دارای ۶۰ درصد کارکنان زن، بیشترین سهم در بین فعالیتهای بخش بازرگانی و خدمات بوده است و کارگاههای دارای فعالیت تعمیر وسایل نقلیه موتوری با ۱ درصد، کمترین سهم را در سهم زنان شاغل داراست.
طرح جامع آمارگیری از کارگاههای بازرگانی و خدمات در سال ۱۳۹۷ به اجرا درآمده است که شامل ۳۱ کد طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی ایران (۴ ISIC Rev) است و قسمت اعظم کارگاههای بخش بازرگانی و خدمات کشور را شامل میشود.
در این میان، نتایج طرح در سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که ۳۳ درصد از کارکنان کارگاههای بازرگانی و خدمات را کارکنان با تحصیلات بالاتر از دیپلم، ۳۴ درصد کارکنان دیپلم و ۳۳ درصد نیز دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم تشکیل میدهند.
حدود ۴۲ درصد از ارزش افزوده کارگاههای بازرگانی و خدمات مورد بررسی، مربوط به فعالیت خردهفروشی (بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) است.
بهرهوری کارکنان این کارگاهها در سال ۱۳۹۶ به ازای هر یک از کارکنان معادل ۲۸۲ میلیون ریال و بهرهوری کارکنان به ازای هر ساعت بیش از ۱۱۸ هزار ریال بوده است.
بر اساس نتایج به طور متوسط هر یک از کارکنان ۴۹ ساعت در هفته به فعالیت مشغول بوده است.
نتایج طرح نشان میدهد که ضریب نفوذ رایانه در این کارگاهها ۲۶ درصد است که کارگاههای با فعالیتهای جنبی خدمات مالی و فعالیتهای بیمه و فعالیتهای صرافی و کارگزاری با ضریب نفوذ ۱۰۰ درصد دارای بالاترین نسبت از این حیث در کارگاههای مورد بررسی است.
۲۰ درصد از کارکنان کارگاههای مورد بررسی نیز از اینترنت برای فعالیتهای خود در داخل یا خارج از کارگاه استفاده کردهاند.
۱۱ درصد از مدیران کارگاههای مورد بررسی را زنان تشکیل دادهاند که فعالیتهای آموزش با ۵۰ درصد بیشترین سهم را از این حیث داراست.
۸۳ درصد از کارگاههای بازرگانی و خدمات از ابزارهای الکترونیکی برای پرداخت و دریافت خود بهره بردهاند که فعالیتهای جنبی خدمات مالی و فعالیتهای بیمه با ۹۸ درصد بالاترین میزان استفاده را در این زمینه دارا بودهاند.
همچنین ۹۸ درصد از کارگاهها از دستگاه کارتخوان برای پرداخت و دریافت استفاده کردهاند.
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