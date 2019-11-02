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۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۸:۳۶

دعوا بر سر جای پارک خودرو تا تخریب خودرو ها 

دعوا بر سر جای پارک خودرو تا تخریب خودرو ها 

رئیس کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهران پارس از دستگیری ۴شرور که بر سر جای پارک خودرو درگیر و نظم عمومی بر هم زده بودند، خبر داد و گفت: در این درگیری متهمان خودروهای یکدیگر را تخریب کردند.  

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور حشمتیان گفت: ساعت ۱۰ شب پنج شنبه شب نهم آبان ماه امسال وقوع یک فقره درگیری که منجر به برهم خوردن نظم عمومی شده بود، به کلانتری ۱۴۴ اعلام شد و تیمی از ماموران عملیات کلانتری به نشانی اعلامی برای بررسی موضوع مراجعه کردند.

وی بیان داشت: با حضور ماموران در محل، تیم اعزامی مشاهده کردند که ۴ تن از شهروندان با سر و صدا و عربده کشی نظم عمومی را برهم زده و حتی خودرو های یکدیگر را تخریب کرده اند.

کلانتر محله جوادیه تهران پارس بیان داشت: متهمان که توجهی به فرمان های پلیسی نمی کردند، ماموران چند تیر هوائی شلیک و درنهایت هر ۴ متهم دستگیر و به کلانتری برای تحقیقات پلیسی منتقل شدند.

حشمتیان افزود: تحقیقات اولیه حکایت از این داشت: متهمان در ابتدا بر سر جای پارک خودرو با یکدیگر درگیر شده اند و با جانبداری سرنشینان هر ۲ خودرو، درگیری توسعه و در نهایت تا تخریب خودروهای یکدیگر پیش رفته اند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی مشخص شد که متهمان پیش تر با همین عنوان مجرمانه توسط کلانتری حکیمیه دستگیر شده اند، اضافه کرد: پس از تحقیقات تکمیلی هر ۴ متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 4761563

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