سامانه «سککوک» پتانسیل اتصال حلقه های پنهان صنعت را در ایلام دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری روز شنبه جلسه بهره برداری از سامانه کشوری کسب وکار به کسب و کار اظهار داشت: طی چند سال گذشته در استان گام های مهمی برای وصل شدن به صنعت جهانی برداشته شده و واحدهای تولیدی با کیفیت بالا ودارای قابلیت رقابت و صادرات فعال داریم که این سامانه (سککوک) می تواند حلقه های پنهان صنعت را به هم متصل و نوید بخش اتصال به کسب وکار جهانی باشد.

وی افزود: راه اندازی سامانه سککوک از این جهت که خلا ء ها و نقاط قوت پنهان در صنعت را شناسایی می کند، ضروری است.

وی افزود: این سامانه ارتباط مناسب بین فعالان کسب وکار که بدلیل عدم اطلاع از موجودی کالا وخدمات در بازار آسیب پذیر بودند ایجاد کرده و حلقه تامین و فرصت مناسبی مشروط بر استفاده مدیران بنگاه های اقتصادی ازاین فرصت در راستای بارگذاری ظرفیت ها موجود ومورد نیاز است.

صیری خواستار ثبت نام کلیه بنگاه های اقتصادی در سامانه مذکور شد و خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم فعلی استفاده از پتانسیل های مشترک وتکیه بر توانمندی های داخلی امری ضروری است.