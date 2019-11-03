تردد ۴ میلیون خودرو در محورهای استان سمنان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصور کیایی بعدازظهر یک‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی راهداری سمنان ضمن بیان اینکه طی ایام پایانی ماه صفر حدود چهار میلیون و هشتصد هزار خودرو در محورهای مواصلاتی استان تردد کردند، ابراز داشت: این ترددها برای روز جمعه دهم آبان ماه با ۶۰۰ هزار وسیله نقلیه به اوج خود رسید.

وی ضمن بیان اینکه خودروهای سنگین سهم ۱۸ درصدی ترددها را طی این ایام به خود اختصاص دادند، افزود: این ترددها، آمار و اطلاعات توسط ۵۹ سامانه تردد شمار واقع در محورهای مواصلاتی استان سمنان به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان بابیان اینکه تردد خودروها در روز جمعه دهم آبان نسبت به میانگین تردد روزانه مهرماه سال جاری (قبل از شروع تعطیلات اربعین) حدود پنجاه‌درصد افزایش داشته است، ابراز داشت: راهداری نه تنها در این روز بلکه کل سال بر ترددها و عبور و مرور آسان خودروها نظرت دارد.

منصور کیایی ضمن بیان اینکه شاهد بار ترافیکی بیش از دو برابر تردد در بزرگراه امام رضا(ع) به سمت تهران در این ایام بودیم، تصریح کرد: این افزایش تردد به دلیل موج بازگشت مسافران از حرم مطهر حضرت ثامن‌الحجج (ع) صورت گرفته است.

وی ضمن بیان اینکه از ظهر روز آخر تعطیلات تا ساعات پایانی آن، به‌دلیل افزایش تردد ناشی از بازگشت مسافران به مبدا، بیشترین ترافیک را در محورهای مواصلاتی استان شاهد بودیم، افزود: تردد در محورهای بزرگراهی استان در ساعت اوج روز مذکور به بیش از دو هزار وسیله نقلیه هم رسیده است.