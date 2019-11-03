به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا فاطمیانپور سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، گفت: به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ویژهبرنامههایی را در قالب فرهنگسرای موقت مقاومت در خیابان طالقانی برگزار میشود.
وی درباره برنامههای این فرهنگسرا گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با سه رویکرد تبعید حضرت امام(ره)، شهادت دانشآموزان و تسخیر لانه جاسوسی برنامههای متفاوتی را در مراکز فرهنگی هنری برگزار میکند. اما آنچه در فرهنگسرای مقاومت مورد تاکید ویژه است استکبارستیزی و تاکید بر جنبههای مقاومت است.
فاطمیانپور افزود: «فرهنگسرای مقاومت» از ۱۵ بخش تشکیل شده است که از جمله آن میتوان به نمایشگاه کتاب «داستان دشمنی»، نمایشگاه کاریکاتور «پوزخند»، نگاه گذر «تاریخ مستطاب آمریکا»، نمایشگاه پوستر «غیرقابل اعتماد»، نمایشگاهی از تصاویر شهدای مدافع حرم به همراه بخشی از وصیتنامههای آنها، استقرار سنگر جهت عکس سلفی، گرفتن عکس یادگاری با ماکتهای اسلحه و مجسمه شهید مرحمت بالازاده و حسین فهمیده، برپایی کارگاه «هنر مقاومت»، اجرای نمایش «بیدادگاه» با موضوع برگزاری محاکمه سران جنایتکار و مستکبران دنیا با حضور هیات منصفه مردمی، برگزاری مسابقه کتبی و مسابقه آنلاین «من یک دانشآموز انقلابیام»، پخش کلیپ و روایتگری با موضوع ۱۳ آبان، اهدای فلش کارت با موضوع زندگینامه شهدا اشاره کرد.
سرپرست سازمان فرهنگی هنری گفت: در قالب برنامه «مهر آیین» هر یک از مناطق و فرهنگسراهای خاص از ۱۳ تا ۱۶ آبان به دیدار خانوادههای شهید دانشآموز در منطقه خود میروند و از خانوادههای شهید تجلیل میکنند. همچنین نمایش رادیویی «همکلاسی» توسط گروه هنری «ویدا» با مضوع راهپیمایی استکبار ستیزی دانشآموزان در روز ۱۳ آبان در مدرسه راه دانش در منطقه ۶ اجرا میشود.
فاطمیانپور در پایان به دو برنامه «زنگ مترو» و «زنگ مهربانی» اشاره کرد و گفت: این دو برنامه از سوی مدیریت فرهنگی هنری مترو با هدف گرامیداشت روز دانشآموز و آموزش حقوق شهروندی مسافران مترو برگزار میشود. همچنین برنامه «زنگ مهربانی» در روز ۱۳ آبان با حضور بیش از ۱۰۰ دانشآموز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دو بخش صحنهای و ایستگاهی در ایستگاه مترو تجریش برگزار میشود.
فرهنگسرای مقاومت همزمان با راهپیمایی روز ۱۳ آبان در خیابان طالقانی در نزدیکی لانه جاسوسی برپا میشود.
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