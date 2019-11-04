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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۸:۵۰

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

جراحی یکی از روش های موثر درمان چاقی مفرط است

جراحی یکی از روش های موثر درمان چاقی مفرط است

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، از جراحی به عنوان یکی از موثرترین روش های درمان چاقی مفرط نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی، با اشاره به برگزاری چهارمین کنگره بین‌المللی جراحی‌های چاقی و متابولیک ایران، گفت: مهم‌ترین هدف کنگره‌، تبادل‌نظر و انتقال اطلاعات بین اساتید رشته مربوطه به‌ خصوص ارتقای سطح علمی و در نهایت بهره‌مندی بیماران از این اطلاعات است.

وی، از جراحی چاقی به عنوان یکی از موثرترین روش‌های درمان چاقی مفرط در بین روش‌های موجود نام برد و افزود: اگر در بیماران با شرایط خاص انجام داده شود و اقدامات لازم و درمان تیمی در قبل و بعد از جراحی به طور منظم انجام گیرد، برای بیماران اثربخشی زیادی خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: موضوعاتی مانند اقدامات درمانی برای کنترل عوارض چاقی، به‌ روزآوری تجهیزات و امکانات به همراه آشنایی بیشتر تیم درمان جز اهداف اصلی نشست های علمی است که سطح علمی اساتید را در کشور ارتقا می‌دهد.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: چاقی یک معضل چند عاملی است و در درمان آن نیز باید جنبه های مختلف نیز در نظر گرفته شده و منوط به همکاری همه رشته‌های تاثیرگذار در آن است که یکی از اهداف اصلی هم‌زمان شدن دو کنگره پیشگیری و درمان چاقی و کنگره بین‌المللی جراحی‌های چاقی و متابولیک ایران این است تا به‌ صورت تیمی تبادل اطلاعات در زمینه پیشگیری، کنترل و درمان درست چاقی با بیشترین اثربخشی و کمترین عارضه اتفاق بیافتد.

وی از دعوت اساتید به‌ نام دنیا در این کنگره خبر داد و افزود: جدیدترین روش‌های جراحی چاقی و اقدامات انجام شده در دنیا توسط این اساتید ارائه می شود.

محمدی گفت: در این کنگره حیطه‌های مختلفی مانند انواع جراحی های چاقی و متابولیک، حمایت های تغذیه ای، بحث‌های روان‌شناختی، فعالیت‌های بدنی و ورزش بیماران و اقدامات حمایتی در پیشگیری و کنترل عوارض این جراحی ها و کنترل بیماری‌های همراه افراد چاق در قالب کارگاه ها، سخنرانی و  پنل به گفتگو گذاشته می‌شود تا شرایطی فراهم شود و محققان در این زمینه مطالعات و مقالات خود را در این کنگره ارائه داده، به تبادل اطلاعات بپردازند.

کد مطلب 4762885
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • عباس IR ۰۸:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      بجای اینکه به فکر جراحی مردم برای پر کردن جیب خودتون باشید بهتره مردم رو به گیاهخواری و تغذیه سالم ترغیب کنید تا چاقی بدون نیاز به عمل جراحی از بین بره

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