جراحی یکی از روش های موثر درمان چاقی مفرط است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی، با اشاره به برگزاری چهارمین کنگره بینالمللی جراحیهای چاقی و متابولیک ایران، گفت: مهمترین هدف کنگره، تبادلنظر و انتقال اطلاعات بین اساتید رشته مربوطه به خصوص ارتقای سطح علمی و در نهایت بهرهمندی بیماران از این اطلاعات است.
وی، از جراحی چاقی به عنوان یکی از موثرترین روشهای درمان چاقی مفرط در بین روشهای موجود نام برد و افزود: اگر در بیماران با شرایط خاص انجام داده شود و اقدامات لازم و درمان تیمی در قبل و بعد از جراحی به طور منظم انجام گیرد، برای بیماران اثربخشی زیادی خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: موضوعاتی مانند اقدامات درمانی برای کنترل عوارض چاقی، به روزآوری تجهیزات و امکانات به همراه آشنایی بیشتر تیم درمان جز اهداف اصلی نشست های علمی است که سطح علمی اساتید را در کشور ارتقا میدهد.
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: چاقی یک معضل چند عاملی است و در درمان آن نیز باید جنبه های مختلف نیز در نظر گرفته شده و منوط به همکاری همه رشتههای تاثیرگذار در آن است که یکی از اهداف اصلی همزمان شدن دو کنگره پیشگیری و درمان چاقی و کنگره بینالمللی جراحیهای چاقی و متابولیک ایران این است تا به صورت تیمی تبادل اطلاعات در زمینه پیشگیری، کنترل و درمان درست چاقی با بیشترین اثربخشی و کمترین عارضه اتفاق بیافتد.
وی از دعوت اساتید به نام دنیا در این کنگره خبر داد و افزود: جدیدترین روشهای جراحی چاقی و اقدامات انجام شده در دنیا توسط این اساتید ارائه می شود.
محمدی گفت: در این کنگره حیطههای مختلفی مانند انواع جراحی های چاقی و متابولیک، حمایت های تغذیه ای، بحثهای روانشناختی، فعالیتهای بدنی و ورزش بیماران و اقدامات حمایتی در پیشگیری و کنترل عوارض این جراحی ها و کنترل بیماریهای همراه افراد چاق در قالب کارگاه ها، سخنرانی و پنل به گفتگو گذاشته میشود تا شرایطی فراهم شود و محققان در این زمینه مطالعات و مقالات خود را در این کنگره ارائه داده، به تبادل اطلاعات بپردازند.
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