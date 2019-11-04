جشن روز دانش آموز در مرند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اقدامی متفاوت توسط معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، جشن روز دانش آموز امروز در مدرسه روستای سویدلو شهرستان مرند برگزار شد.

به مناسبت ۱۳ آبان روز دانش آموز، جشن گرامیداشت این روز با حضور امیر تقی زاده معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در مدرسه محروم روستای سویدلو شهرستان مرند برگزار شد.

این جشن متفاوت همراه با اهدا لوازم التحریر با هدف محرومیت زدایی و به یاد شهدای مدافع حرم برای سومین سال متوالی در روستاهای مناطق محروم استان آذربایجان شرقی انجام می گیرد.