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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۹:۵۱

جشن روز دانش آموز در مرند برگزار شد

جشن روز دانش آموز در مرند برگزار شد

مرند – جشن روز دانش آموز با حضور معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در مدرسه روستای سویدلو مرند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اقدامی متفاوت توسط معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، جشن روز دانش آموز امروز در مدرسه روستای سویدلو شهرستان مرند برگزار شد.

به مناسبت  ۱۳ آبان روز دانش آموز، جشن گرامیداشت این روز با حضور امیر تقی زاده معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در مدرسه محروم روستای سویدلو شهرستان مرند برگزار شد.

این جشن متفاوت همراه با اهدا لوازم التحریر با هدف محرومیت زدایی و به یاد شهدای مدافع حرم برای سومین سال متوالی در روستاهای مناطق محروم استان آذربایجان شرقی انجام می گیرد.

کد مطلب 4762932

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    نظرات

    • مهدی شیخلو IR ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سال 1385 اونجا درس خوندم چه زمستون های سختی داشتیم با بخاری نفتی درس خوندیم/:

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