تسخیر لانه جاسوسی آمریکا انقلاب را از انحراف نجات داد

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، یوم الله ۱۳ آبان را مصداق اراده ملت ایران بر انتخاب استراتژی مقاومت فعال در برابر استکبار خواند و اظهار داشت: دو استراتژی سازش با استکبار و مقاومت فعال در برابر تمامیت خواهی استکبار از ابتدای انقلاب در مقابل هم قرار گرفته اند، در ماجرای ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی استراتژی مقاومت فعال دانشجویان خط امام در برابر استراتژی سازشِ دولت موقت پیروز شد و انقلاب را از انحراف نجات داد.

عضو هیات رئیسه مجلس یوم الله ۱۳ آبان را انقلاب دوم خواند و گفت: با تسخیر لانه جاسوسی، در واقع ملت ایران عملا به دنیا اعلام کردند که استکبار ستیزی و استقلال محور مبارزه انقلابیون است و از همان زمان صدور انقلاب آغاز شد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: ملت های آزاده جهان با پدیده ای جدید مواجه شدند که عملا در برابر استکبار ایستاده بود و برای کسب استقلال اراده ای آهنین داشت، همین امر موجب صدور انقلاب به نقاط مختلف جهان شده و در واقع جمهوری اسلامی را از انزوا خارج و جهانی کرد.