دعوت شورای هماهنگی تبلیغات از مردم برای حضور در مراسم ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان سخنران مراسم یوم الله ۱۳ آبان تهران در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا است، از مردم سراسر کشور دعوت کرد در مراسم «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» شرکت کنند.

متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

«باسمه تعالی»

یوم الله ۱۳ آبان حماسۀ بزرگ ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی که در حافظۀ ملت انقلابی و بصیر ایران، روزی اثرگذار و فراموش نشدنی است.

تلاقی سه رویداد مهم تاریخی (تبعید حضرت امام خمینی «رحمت الله علیه»، حمله دژخیمان رژیم پهلوی به دانش آموزان مظلوم در سال ١٣۵٧ و همچنین خروش انقلابی دانشجویان پیرو خط امام و تسخیر لانه جاسوسی آمریکادر بهمن ماه ١٣۵٨) نقطه عطف بزرگی در تاریخ پر افتخار مبارزات به شمار می‌رود.

این روز بزرگ و حماسه‌ساز، هر ساله یاد آور طنین فریادهای آزادی خواهی و عدالت گستری و ظلم ستیزی بت شکن زمان خمینی کبیر، علیه استکبار و استبداد جهانی است که انقلاب دوم در تسخیر جاسوسخانۀ آمریکا و شکست هیمنۀ پوشالی آمریکای جنایتکار و تروریست پرور توسط دانشجویان مسلمان پیروی خط امام، نام گذاری شد، و به عنوان نقطه پیوند برگ‌های زرین تاریخ آزادگی ملت بزرگ جلوه گر تابلوی زیبا از رشادت، بیداری، خردمندی و عقلانیت، وحدت و همدلی جلوه نمایی می‌کند.

امسال در حالی به استقبال یوم الله ۱۳ آبان می‌رویم که شاهد حلقه‌ای جدید از پازل خباثت و جنایت استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل به سرکردگی امریکای تروریست پرور به دست عمال و مزدبیگران داخلی‌شان در حرم امن حضرت احمد ابن موسی «علیهما السلام» شاهچراغ و به خاک و خون کشیدن و قتل عام مردان و زنان و کودکان بی‌گناه این مرز و بوم هستیم که با کمک دنباله‌های خود و رسانه‌های ضد انقلاب خارج نشین، خط اغتشاش و ناآرامی را در ایران پیگیری می‌کنند، اگر چه با هوشیاری و بصیرت ملت فهیم و بصیر ایران اسلامی و اقدام قاطعانه و به موقع نیروهای انتظامی و امنیتی، موفقیتی نداشته، بلکه دست و پا زدن‌ها و عقده گشایی‌های از روی استیصال و درماندگی در مواجهه با ایران قوی و مستقل است و از نشانه‌های بارز زوال و افول استکبار و رژیم امریکاست.

مراسم رسمی یوم الله ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» که مصادف با هفتمین روز شهادت جانسوز شهدای مظلوم شاهچراغ؛ به صورت سراسری در تهران و تمامی استان‌های کشور با شعار محوری «١٣آبان حماسۀ ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی» و بیش از ۹۰۰ شهر، روز جمعه ۱۳ آبان برگزار خواهد شد و ملت استکبار ستیز ایران باردیگر با نمایش وحدت و عظمت خود، به دشمن پاسخی کوبنده و قاطع خواهد داد.

این مراسم در تهران، جمعه ۱۳ آبان «از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۰۰ صبح» مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا واقع در خیابان طالقانی، با سخنرانی «رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران»، 'آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی' و اجرای برنامه‌های مختلف، با حضور گستردۀ اقشار مختلف مردمی برگزار خواهد شد و پس از قرائت قطعنامه سراسری به عنوان اعلام رسمی آخرین مواضع ملت ایران، مردم حاضر در مراسم به سمت دانشگاه تهران، میعادگاه نماز جمعه راهپیمایی خواهند داشت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن دعوت عمومی از ملت بصیر و استکبارستیز ایران اسلامی به ویژه دانش آموزان و دانشجویان عزیز، این پیشگامان گام دوم انقلاب اسلامی می‌خواهد تا با حضور شکوهمند و وحدت‌بخش و دشمن شکن خود در مراسم یوم الله ۱۳ آبان در تهران و سراسر کشور، ضمن اعلام حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با امامین انقلاب و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرم به ویژه شهدای اخیر امنیت و حرم شاهچراغ، اعلام کند در گام دوم انقلاب، همچنان استوار و پابرجا در مقابل ظلم و ستم رژیم مستکبر آمریکا، تا آخر ایستاده و با مقاومتی آگاهانه و هوشیاری کامل تمام توطئه‌های شوم استکبار را خنثی و در مسیر پیشرفت و فتح قلل عزت و شرف و اقتدار، پیروی از اسلام عزیز و خط ولایت و رهبری را تنها مسیر مقاومت می‌داند.