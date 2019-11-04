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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۳۱

مدیر حوزه‌های علمیه استان سمنان:

«مرگ بر آمریکا» شعار راهبردی ملت ایران است/ ۱۳آبان نماد مقاومت

«مرگ بر آمریکا» شعار راهبردی ملت ایران است/ ۱۳آبان نماد مقاومت

دامغان - مدیر حوزه‌های علمیه استان سمنان، مرگ بر آمریکا را شعار راهبردی ملت ایران دانست و گفت: ۱۳ آبان نماد مقاومت ملت ایران به مثابه تنها راه شکست توطئه‌های مستکبران محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن رستمیان صبح دوشنبه در جمع شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان دامغان بابیان اینکه این یوم‌الله، ثمرات فراوانی برای ملت آگاه ایران اسلامی دارد، ابراز داشت: مقاومت و افول آمریکا بزرگ‌ترین ثمره ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی است.

وی بابیان اینکه شاهد افول آمریکا در همه ابعاد شامل اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی و ... هستیم، افزود: ترامپ یک انسان روانی و دیوانه است که کشورش را به سمت قهقرا هدایت می‌کند.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان سمنان بابیان اینکه فرهنگ مقاومت و ایستادگی در کشورهای یمن، لبنان، فلسطین و عراق گسترش پیداکرده است، گفت: شعار مرگ بر آمریکا گستره‌ای جهانی دارد و ملت‌های مسلمان در دیگر کشورها با این شعار انزجار و نفرت خود را از آمریکا و ایادی او اعلام می‌کنند.

رستمیان ضمن بیان اینکه «مرگ بر آمریکا» شعار راهبردی ملت ایران است، اظهار داشت: رو شدن دست‌خالی آمریکا یکی دیگر از ثمرات روز استکبارستیزی است چراکه ملت ایران به جهانیان اثبات کرد، طبل آمریکا توخالی قلمداد می‌شود و ترسی از شیطان بزرگ داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی پرشور مردم دامغان در روز استکبارستیزی از میدان شهدا آغاز و تا مصلای امام خمینی(ره) ادامه داشت. حضور پرشور دانش آموزان و نوجوانان در زمره نکات قابل‌توجه این مراسم بود.

کد مطلب 4763186

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