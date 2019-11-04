افشای ماهیت آمریکا برای ملت ایران/ دست آمریکا خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف ظهر دوشنبه در مراسم پایانی راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرکرد اظهار داشت: امروز جمع شده ایم تا یادی کنیم از دانش آموزان و دانشجویان شهیدی که در مقابله با ظلم و ستم شاهی به خاک و خون کشیده شدند.

وی بیان کرد: امروز حدود 40 سال از حرکت خودجوش دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا که لانه جاسوسی این کشور بود می گذرد و ما در حال حاضر به اهمیت این اقدام پی می بریم.

سخنگو و مسئول روابط‌عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: سفارت آمریکا مبدا و منشاء تمام مشکلات بود و هم اکنون سفارت خانه های امریکا در کشور های مختلف در مسیر خفه کردن صدای مردم آزادی خواه، حمایت از دیکتاتور های منطقه، فراهم آوردن زمینه غارت منابع و ثروت های یک کشور و... حرکت می کنند.

وی تاکید کرد: در ابتدای انقلاب بعضی افراد در این زمینه خرده می گرفتند، اما اینک پس از ۴۰ سال با مرور رفتار آمریکا متوجه می شویم آمریکا در پی غارت منابع کشورها است و سفارتخانه های آمریکا در هر کشور در این مسیر حرکت می کنند.

وی تاکید کرد: کارکرد سفارتخانه های آمریکا به هم ریختن کارکرد های اجتماعی و در دست گرفتن منابع آن کشور است و مانند آفتاب روشن مشخص است که آمریکائیان به دنبال غارت منابع و ثروت کشور های مختلف هستند و همه شعارهای حقوق بشرانه امریکا حرف های بی اساس هستند.

سخنگو و مسئول روابط‌عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: اگر طی ۴۰ ساله گذشته چهره واقعی آمریکائیان برای برخی مشخص نشده بود، امروز شاهد این هستیم که آمریکا به برکت ایستادگی ملت ایران و هدایت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و حرکت مردم در مسیر منویات مقام معظم رهبری به مرحله ای رسیده است که نقاب از صورت برداشته است و و نیت های خود را به صورت شفاف اعلام می کند.

وی تاکید کرد: در اختیار گرفتن منابع و ثروت های کشورهای مختلف جهان که در منطقه ما نفت و گاز است از مهمترین اهداف آمریکا به شمار می رود.

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی در طول 40 سال گذشته در تمام صحنه های نبرد با آمریکا با ایستادگی و ایثار و از خود گذشتگی موجب عقب نشینی آمریکا شده است و مردم ایران و حامیان انقلاب هیمشه پیروز میدان بوده اند.

مسئول روابط‌عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دلیل اصلی تمام پیروزی ها و موفقیت ها مرهون هدایت های پیامبر گونه امام راحل و رهبر انقلاب است.

وی ادامه داد: مردم ولایتمدار همیشه با هوشیاری و بصیرت، ایستادگی و ایثار با حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری موجب شکست توطئه های دشمن شده اند.

وی با بیان اینکه آمریکا در طول چهل سال گذشته هر چه دست داشته است به میدان آورده است و امروزه دست آمریکا خالی است، تاکید کرد: تمام منابع کشور، ارتش و سازمان های اقتصادی در دوران پیش از انقلاب در دست آمریکا بوده است.

وی بیان کرد: مردم با انقلاب اسلامی توانستند ثروت های کشور را از دست آمریکا نجات دهند.

مسئول روابط‌عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: ماهیت آمریکا برای ملت ایران افشاء شده است و امروز ملت ایران سربلند هستند که می توانند کشور را خودشان اداره کنند.

وی با اشاره به اینکه دشمن در حال حاضر از فاصله نسلی به عنوان یک خلاء تهدید کنند در حال استفاده است، بیان کرد: باید در این زمینه خانواده ها هوشیار باشند و اجازه ندهیم که دشمن از این فاصله نسلی بخواهد استفاده کند.

شریف بیان کرد: دانش آموزان و دانشجویان امروز جامعه باید در مسیر بالا بردن سواد رسانه ای حرکت کنند و این مهم نیاز امروز جامعه در مقابله با توطئه های دشمن است.