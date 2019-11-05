به گزارش خبرنگار مهر، محسن یزدی قائم مقام شبکه سه سیما صبح امروز با حضور در برنامه زنده «سلام صبح بخیر» با اشاره به تمرکز شبکه سه روی مساجد در ایام نزدیک به ۱۷ ربیع‌الاول بیان کرد: مساجد همواره ظرفیت بالایی به‌لحاظ فرهنگی در کشور ما داشته‌اند و در مقاطع زمانی مختلف کارکردهای اجتماعی آن‌ها ثابت شده است. ما که فرزند داریم و می‌خواهیم بچه‌هایمان در جایی حضور داشته باشند که فراتر از فضای مذهبی به لحاظ فرهنگی و آموزشی هم موثر است. گاهی می بینم خانم هایی که در عرف ما به انها بدحجاب می‌گوییم ترجیح می‌دهند فرزندشان را به مسجد بیاورند.

قائم مقام شبکه سه درباره رویکرد این شبکه در هفته مساجد اظهار کرد: در این بازه زمانی که دو هفته در شبکه سه برقرار است، به بحث مساجد می‌پردازیم و مسجد را برجسته می‌کنیم. آنتن شبکه سه، همزمان با میلاد پیامبر(ص) و برمبنای تاکید ایشان روی این موضوع، دو هفته رنگ مسجد می‌گیرد. برای مردم ما و مسئولان هم باید این موضوع پررنگ شود و مطالبه گری داشته باشند از مسئولانی که متولی این موضوع هستند.

یزدی اضافه کرد: در بحث برنامه سازی باید نگاهی جدی‌تر در حوزه فرمی به برنامه‌های معارفی داشته باشیم هرچند نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد این برنامه‌ها جایگاه مناسبی دارد ولی خود ما راضی نیستیم. برخی از اسم مسجد یاد مکانی کهنه می‌افتند که عده‌ای کهنسال در آنجا حضور دارند.

وی در ادامه به دیگر رویکردهای شبکه در برنامه‌سازی اشاره و عنوان کرد: شبکه سه برنامه‌ریزی کرده در حوزه طنز برنامه‌ریزی‌های جدی داشته باشد، مردم طنز دوست دارند و گاهی می‌گویند رنگ سریال‌ها تلخ شده است و ما هم برای این منظور به سمت سریال‌های طنز رفته‌ایم.

قائم مقام شبکه سه بیان کرد: اکنون سریال «آخر خط» را از علی مسعودی داریم و کاری هم با نام «کتونی زرنگی» از علی ملاقلی‌پور در مرحله تولید است. من مستندی درباره بازرگان با او کار کردم که مستندی جدی هم هست چون او کارگردان باسوادی است. یک متن خوب آماده شده و به تازگی فیلمبرداری این سریال هم اغاز شده است.

وی اضافه کرد: یک طنز نود شبی هم داریم که سیامک انصاری و جواد رضویان آن را کارگردانی می‌کنند و اسم آن چون تغییر می‌کند بعدا اعلام خواهد شد.

یزدی اظهار کرد: برنامه «اعجوبه‌ها» را هم در آستانه پخش داریم که درباره بچه‌هاست. اگر بلد باشید با بچه‌ها صحبت کنید کار جذابی می‌شود و من هرچه مصاحبه درباره بچه‌ها دیده‌ام جذاب بوده است. این برنامه داوری ندارد و بچه‌هایی که استعدادهایی دارند کارهای خود را ارائه می‌دهند مهران غفوریان در این برنامه اجرا دارد و خودش هم کمدین خوبی است.

وی در پایان گفت: کار دیگری با نام «میدون» داریم که اکنون در حال پخش است و این کار هم ادامه دارد. اقتصاد بحث مهمی است و اینکه چطور باید از طریق رسانه ارائه‌اش کرد بحث مهمتری می‌طلبد.