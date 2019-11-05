۹۵ درصد محصول نخیلات استان بوشهر برداشت‌ شده است

خسرو عمرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۳۴ هزار هکتار مساحت اراضی تحت پوشش نخیلات استان بوشهر است که از این اراضی تاکنون افزون بر ۱۵۶ هزار تن محصول نخیلات شامل خارک، رطب و خرما برداشت و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه‌شده است.

وی تصریح کرد: صادرات خرما یکی از استراتژی مهم مسئولان، بازرگانان و نخل داران است که در این راستا بازاریابی‌های لازم در دست اقدام است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم کشاورزی استان بوشهر خرما است که این استان را به قطب تولید این محصول در کشور تبدیل کرده است.

عمرانی با بیان اینکه نخستین محصول نخیلات استان بوشهر، خارک است که از تیرماه این محصول برداشت و به بازار عرضه می‌شود عنوان داشت: رطب دومین محصول نخیلات است و در مجموع افزون بر ۱۵ هزار تن خارک و بیش از ۴۵ هزار تن رطب از نخلستان‌های استان بوشهر برداشت و به بازار مصرف عرضه‌شده است.

عمرانی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰۰ هزار تن خرما از نخلستان‌های استان بوشهر برداشت‌شده است افزود: برای تبادل دانش و آخرین فن‌آوری‌های حوزه‌های تولید و بسته‌بندی محصولات نخیلات جشنواره، نمایشگاه و میز ملی خرما و صنایع وابسته از ۲۱ آبان ماه به مدت ۴ روز با حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان ۵ استان خرماخیز کشور در بوشهر برگزار می‌شود.