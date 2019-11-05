به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی عصر سه شنبه در نشست خبری مدیرعامل خیرین دانشگاه فرهنگیان کشور عنوان کرد: عدم توجه به دانشگاه‌های فرهنگیان آسیب‌های جبران ناپذیر جدی به پایه و اساس آموزش و پرورش وارد خواهد کرد.

به گفته وی چنانچه تنها ۱۰ درصد از بودجه جاری خیران مدرسه ساز به دانشگاه‌های فرهنگیان کشور اختصاص یابد، می‌توان اقدامات گسترده‌ای را برای توسعه مفاهیم آموزشی و تربیتی در بین جامعه هدف که مربیان آینده سازان جامعه خواهند بود، انجام داد.

مشاور رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور با بیان اینکه در کنار مدرسه سازی و توجه به این مقوله، معلم داری نیز از شروط اساسی تعالی نظام آموزشی محسوب می‌شود، تصریح کرد: اهمیت توجه به محل تربیت و آموزش فرهنگیان نمی‌تواند کمتر از مدرسه‌سازی باشد.

احمدی یادآور شد: چنانچه مدارس ما با دیواره‌هایی از طلا و نقره تذهیب شده باشند اما این ساحتمان و بناهای استوار با مدیریت و کنترل مناسب معلمان همراه نباشند، تلاش‌ها با هیچگونه آثار مثبتی در نظام آموزشی همراه نخواهد شد.

وی تأکید کرد: دانش آموز بدون معلم مجرب ره به مقصود نخواهد رد و لازم است خیران که به مانند همیشه در امور خیر پیشگام بوده و فعالیت‌های ماندگار ارزشمندی را از خود به یادگار می‌گذارند، نیم نگاهی نیز به نیازهای عمده دانشگاه‌های فرهنگیان کشور داشته باشند.

استیجاری بودن دانشگاه‌های فرهنگیان

مدیرعامل بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان کشور تصریح کرد: متاسفانه با وجود تمامی تلاش‌هایی که برای ارتقای زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان انجام پذیرفته اما عموم محل‌های موجود برای آموزش و گذراندن واحدهای آموزشی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استیجاری است.

احمدی در ادامه به اهمیت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: اجرای هر چه مناسب این قبیل از طرح‌های تحول محور نیازمند برخورداری از معلمانی در طراز انقلاب است.

وی ادامه داد: با راه اندازی و فعال سازی بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان در تمامی استان‌های کشور به دنبال بهره مندی مناسب از ظرفیت نیکوکاران در توسعه دانشگاه‌هایی خواهیم بود که در حوزه تربیت معلم فعال هستند.

مشارکت‌های خیران دانشگاه فرهنگیان در ابعاد مادی و معنوی در هر استانی صرفا برای خود آن استان هزینه خواهد شد

مشاور رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور در خصوص چگونگی صرف مخارج و درآمدهای حاصل از کمک‌های خیران بنیاد نیز توضیح داد: مشارکت‌های خیران در ابعاد مادی و معنوی در هر استانی صرفا برای خود آن استان هزینه خواهد شد.

احمدی ادامه داد: بعد از اتمام و راه اندازی شعبه بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان در تمامی استان‌های کشور، با برگزاری همایشی از واقفین و نیکوکاران فعال در عرصه تربیت معلم و دانشگاه‌های فرهنگیان تجلیل به عمل خواهد آمد.

به گفته وی دانشگاه فرهنگیان دانشگاهی است که فلسفه وجودی آن تربیت دانشجو معلم برای آموزش و پرورش بوده و اهمیت آن به حدی است که برطرف سازی مشکلات این مجموعه بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.