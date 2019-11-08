به گزارش خبرنگار مهر، فرزام محبی کارگردان «چراغ» درباره این برنامه که از شبکه پنج روی آنتن می‌رود، گفت: «چراغ» در ۲۶ قسمت حول موضوع عفاف و حجاب، تولید شده و تصویربرداری آن نزدیک به ۲ ماه طول کشید. این برنامه با آیتم هایی شامل داستان‌هایی کوتاه درباره عفاف و حجاب سعی دارد مخاطب را با چالش‌هایی که مهمان‌های برنامه درگیرشان بوده‌اند آشنا کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره معیارهای کارگردانی موفق یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: فرم و محتوای برنامه باید در راستای همدیگر و با هم جلو بروند و محتوای آن نیز جذاب و پرریتم باشد. درباره فرم کار نیز نماهای مناسب نیاز است و مجموعه‌ای از اصول و بدیهیات حرفه‌ای تلویزیون باید رعایت شوند.

محبی با تأکید بر اینکه در دکور «چراغ» از نشانه‌هایی چون کتاب یا چراغ استفاده شده که تفکر و تعقل را به ذهن متبادر کند، افزود: مثلاً در دکور وجود پنجره‌، باغ و کتابخانه حیاط یک خانه و فضای تفکر و تعقل را یادآور می شود و آرامش‌بخش است. در نورپردازی‌ها هم سعی شده تا این حس القا شود که درحال گفتگویی گرم و صمیمی در خانه هستیم.

محبی درباره انتخاب مجری این برنامه گفت: از میان ۷، ۸ نفر نامزد با دیدن نمونه‌های اجرای هر کدام به خانم سماواتی رسیدیم که خدا را شکر از پس اینکار برآمدند و بازخوردهای خوبی در این باره گرفتیم.

وی با تأکید بر نقش دغدغه‌مندی در انتخاب مجری این برنامه اظهار کرد: در این دست کارها افراد دغدغه مند با تعهد و عشق بیشتری کار می‌کنند و مفیدتر خواهند بود. گاهی نیز افرادی در کار قرار می گیرند که دغدغه این موضوع را ندارند اما به تدریج در جریان کار دغدغه‌مند می‌شوند. اتفاقی که در پشت صحنه برای ما رخ داد. چنانچه برخی از همکاران فنی ما، در ابتدای کار دغدغه این موضوع را نداشتند اما به تدریج دغدغه مند شدند.

محبی با تأکید بر نقش تبلیغ درست در فرایند تحول افراد گفت: زمانیکه تبلیغ به صورت شفاف و طبق دستور قرآن و بدون هرگونه توهین یا فشار انجام گیرد نتیجه بخش است؛ آن هم با ادبیات مناسب و زبانی به روز و شیوا. این اتفاق در برنامه «چراغ» افتاده است. فرم این برنامه سنتی نیست و گوشه‌ای از یک خانه مدرن با نشانه هایی خاص است. حتی ما به ادبیات درست، منطق و بیان شیوا دقت کردیم که بار کلی آن غیر از من، روی دوش تهیه‌کننده و سردبیر برنامه و مهمان‌ها بوده است.

کارگردان «چراغ» درباره مهمان‌های برنامه اظهار کرد: اغلب آنها دغدغه‌مند این حوزه هستند؛ برخی در این فضا نبوده و بعد متحول شدند و مسیر قرآن را در پیش گرفتند. برخی هم مبلغ بودند. به هر حال در شرایط کنونی تبلیغ و برنامه‌سازی در حوزه عفاف و حجاب کار خیلی سختی است چون تا کنون این کار به‌درستی انجام نشده است و حجاب آن طور که باید باشد معرفی نشده است. از این رو بنده و امثال بنده اعتقادی به این بحث نداشتیم و می‌گفتیم بروید دنیا را ببینید چه خبر است؛ اما پیشنهاد ویژه کارگردانی برنامه چراغ، موجب تحول من شد، من سازنده این برنامه بودم اما خودم تحت تاثیر محتوای غنی آن تحول یافتم.

او همچنین گفت: محتوای برنامه چراغ به طور کلی برعهده تیم سردبیری آقای وزیری و تهیه‌کننده آقای هیودی است. مجموعه شبکه پنج سیما نیز برای این برنامه خیلی زحمت کشیدند و مشکلی نداشتیم. بچه‌هایی که در این کار مشارکت کردند بیشتر دغدغه ساخت این برنامه را داشتند تا به فکر مباحث دیگر باشند چون خلأ این برنامه در جامعه احساس می شد و تلویزیون به عنوان یک رسانه باید در این باره تبلیغ کند.

محبی همچنین در پایان گفتگو برنامه «چراغ» را حاصل زحمت یک گروه ۲۶-۲۷ نفره دانست و با تشکر از همه آنان تأکید کرد: نباید عفاف و حجاب و مسئله پوشش را با برخی مسائل خلط کرد بلکه باید آن را با ادبیات شیوا و خداپسندانه به درستی تبلیغ کرد.

«چراغ» به تهیه کنندگی مصطفی هیودی، کارگردانی فرزام محبی و سردبیری حسن وزیری هر هفته چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۲:۳۰ از گروه اجتماعی شبکه پنج با مدیریت مجید اکبرشاهی روی آنتن می رود و روز بعد ساعت ۱۳ بازپخش می شود.