به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین و سی اُمین قسمت فصل سوم برنامه چراغ یکشنبه ۹ آبان و سه شنبه ۱۱ آبان ماه بروی آنتن شبکه ۵ سیما می‌رود. طبق روال فصل سوم برنامه که هر هفته یکی از چالش‌ها و مسائل جدی شبکه مسائل عفاف و حجاب مورد بررسی قرار می‌گیرد، این هفته نیز برنامه چراغ چالش جدیدی را مورد بررسی قرار داده و آن عبارتست از: معیار تدوین قوانین پوشش و عفاف در جامعه چه باید باشد؟

چالش این هفته با حضور میهمان ارجمند میزبان «رکسانا الیزابت اسعد» آرژانتینی تبار، جامعه شناس، محقق و پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی و علوم اسلامی، مسلط به زبان انگلیسی، عربی، فارسی که سالهای زیادی در کشورهای مختلف اسپانیایی زبان، دین اسلام را تبلیغ کردند، خواهد بود.

اسعد گفت: کارکرد و فایده پوشش از نظر اسلام نه تنها برای بانوان بلکه برای مردان هم است چرا که پوشش یک تصمیم شخصی نیست بلکه حکمی الهی است. قانون به حفظ نظم و آرامش جامعه کمک می‌کند. امروزه با وجود هجمه‌های فرهنگی بیشماری که علیه پوشش وجود دارد تصور کنید اگر قانونی هم وضع نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا که هم تبلیغ برای منع حجاب زیاد است و همچنین تبلیغ برای اشاعه فحشاء و فساد نیز زیاد است. لذا ضرورت آن قابل انکار نیست. باید توجه کرد که ضرر بی حجابی در جامعه متوجه تمام افراد جامعه است. از سویی در تمام ادیان حجاب وجود دارد حتی دین یهودیت و مسیحیت و فقط مختص دین اسلام نیست. به عبارتی حجاب، قانون الهی است چه برای زن و چه برای مرد لذا دستورات الهی معیار قانونگذاری است.

لازم بذکر است برنامه چراغ، به تهیه کنندگی مصطفی هیودی و سردبیری محمدحسن زمان وزیری و نویسندگی نعیمه اسلاملو کاری از گروه اجتماعی شبکه ۵ سیما است و فصل سوم آن در ۵۲ قسمت تهیه و یکشنبه و سه شنبه هر هفته حوالی ساعت ۱۰ شب بروی آنتن می‌رود.

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