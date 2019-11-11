تصویر پانورامیک ماهواره «تس» از قسمتی جنوبی آسمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، به تازگی تصویری پانورامیک از جنوب آسمان منتشر شده که ماهواره سیاره یاب ناسا(TESS) آن را رصد کرده است.

عکس مذکور از ۱۳ بخش تشکیل شده که جمع آوری اطلاعات لازم برای هرکدام از آنها حدود یک ماه طول کشیده است. در کل ۲۰۸ تصویر در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا کل قسمت جنوبی آسمان را نشان دهند. خط های سیاه رنگ در تصویر در حقیقت فاصله میان ردیاب های سیستم دوربین TESS هستند.

تقریبا در وسط این عکس از بالا به پایین می توان نور درخشان کهکشان راه شیری را مشاهده کرد. از آنجا که این کهکشان به شکل یک صفحه است، شبیه یک نوار سفید و باریک دیده می شود. در این تصویر همچنین سحابی «اوریون» و همینطور ابرهای بزرگ ماژلانیک دیده می شوند.

اتان کراوس یکی از محققان برنامه فوق دکترای ناسا بخش های مختلف این تصویر را در مرکز فضایی گدارد کنار هم قرار داده است. او در این باره می گوید:برای تحلیل اطلاعات TESS روی ستارگان و سیارات به طور همزمان تمرکز می شود. اما می خواستم یک گام عقب تر بردارم و همه چیز را یکبار هایلایت کنم. در حقیقت می خواستم روی چشم انداز خارق العاده TESS از کل آسمان تمرکز کنم.

ماهواره TESS با استفاده از ابزارهای مختلف سیارات خارج از منطقه شمسی را رصد می کند. این ماهواره در نخستین سال فعالیت خود حدود ۲۰ سیاره خارج از منظومه شمسی را رصد کرد. همچنین TESS تاکنون بیش از ۲۰ ترابایت اطلاعات را جمع آوری کرده است.