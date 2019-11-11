به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری همایش ملی دیدگاه‌های علوم قرآنی مرجع فقید جهان تشیع، آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) مسئولان ستاد اجرایی و علمی این همایش جلسه‌ای را در حضور آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، حجت‌الاسلام احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام عباسی رئیس جامعة المصطفی العالمیه، حجت‌الاسلام مدنی رئیس جامعه الزهراء(س) در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار کردند.

در این جلسه آیت‌الله فاضل لنکرانی بر ضرورت توجه حوزه علمیه به معرفی و تبیین آرا و اندیشه‌های قرآنی مراجع دینی و عالمان بزرگ شیعه و اهتمام آنان در توجه به قرآن کریم، تأکید کرد و افزود: با برگزاری همایش دیدگاه‌های قرآنی آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) در صدد هستیم تا آغازی بر این اقدام مبارک در حوزه علمیه باشیم و ان شاء الله با همکاری مجموعه نهادهای حوزوی بتوانیم در سلسله همایش‌هایی تحت عنوان مرجعیت شیعه و قرآن کریم، آثار ارزنده و افکار و اندیشه‌های قرآنی مراجع و بزرگان حوزه علمیه را به صورت گسترده مطرح و به فرهیختگان و صاحب‌نظران عرصه علم و دانش عرضه نماییم.

هنوز عرصه‌های نارفته‌ای وجود دارد که حوزه باید به آن بپردازد

آیت‌الله اعرافی نیز در این جلسه اظهار داشت: این همایش که به موضوع آراء مهم قرآنی مرجعیت شیعه می‌پردازد، از اهمیت بالایی برخوردار است و بسیار مفید و مؤثر خواهد بود؛ هرچند باید بپذیریم هنوز عرصه‌های نارفته‌ای وجود دارد که حوزه باید به آن بپردازد در عین حال باید نسبت به آورده‌های حوزه خصوصا در ۴۰ سال اخیر تأکید کنیم.

وی با بیان اینکه پرچم قرآن گفتمان ما و اهل‌بیت(ع) را در دنیا پیش می‌برد، گفت: برای برنامه یکصدمین سالگرد باز تأسیس حوزه قم ما می‌توانیم دیدگاه‌های مرحوم آیت‌الله فاضل را به عنوان یک شخصیت ذوابعاد در میان چهره‌های شاخص صدسال اخیر مطرح نماییم.

معرفی فعالیت‌های قرآنی یکصد سال اخیر در حوزه

حجت‌الاسلام واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز با استقبال از این ابتکار عمل مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار داشت: استمرار این حرکت بسیار مهم است و مورد استقبال مراجع و بزرگان حوزه هم قرار می‌گیرد.

وی افزود: چنانچه در هر سال از آثار و دیدگاه‌های قرآنی یک نفر از مراجع در قید حیات و یک نفر از مراجع فقید معرفی به عمل آید اقدام شایسته‌ای خواهد بود، خصوصا برای سال ۱۴۰۰ که مصادف است با یکصدمین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم، این همایش می‌تواند دورخیزی برای معرفی فعالیت‌های قرآنی یکصد سال اخیر در حوزه علمیه قم باشد.

مراجع با نگاه اجتهادی به سراغ قرآن رفته‌اند

حجت‌الاسلام مدنی رئیس جامعه الزهراء(س) هم اظهار داشت: نکته مهمی که حاصل این همایش است این است که مراجع با نگاه اجتهادی به سراغ قرآن رفته‌اند در حالی که امروز خیلی‌ها به شکل سطحی قرآن را مطرح می‌کنند و این جای نگرانی دارد. چون ساحت قرآن کریم باید منزه از افکار سطحی و غیرعلمی باشد.

حجت‌الاسلام عباسی رئیس جامعه المصطفی العالمیه نیز طی سخنانی گفت: در جامعه المصطفی العالمیه در کنار دروس فقه و اصول و تاریخ و کلام و حکمت و عرفان، یک مجتمع ویژه تحت عنوان علوم قرآن و حدیث داریم که دستاورد زحمات همین چهل سال است و بیش از سی رشته مرتبط با مباحث قرآنی و روایی که بسیاری از آنها نیز ابتکاری است. بعضی از آنها در میان اهل سنت سابقه ندارد.

وی افزود: این مجتمع ظرفیت خوبی برای همکاری دارد. همین‌طور در بخش ترجمه آثار به زبان‌های گوناگون ما می‌توانیم در خدمت این همایش باشیم تا در آینده به صورت بین‌المللی برگزار گردد و انعکاس بین‌المللی داشته باشد.

شایان ذکر است همایش ملی دیدگاه‌های علوم قرآنی آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره) در دی‌ماه امسال به همت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در شهر مقدس قم با حضور فقها و اندیشمندان حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد.

در ابتدای جلسه مسئولان کمیته اجرایی و علمی همایش دیدگاه‌های علوم قرآنی آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره) در مورد روند عملیاتی این همایش گزارشی به شورای سیاست گذاری ارائه کردند.