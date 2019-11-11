۵۴ پایگاه سنجش بینایی در زنجان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رزاق منافی افزود: این پایگاه ها شامل مهدهای کودک ، پیش دبستانی ها و مراکز بهداشت هستند که در سال جاری این طرح در روستاها از شهریور ماه آغاز و در ۲۱۰روستا اجرا شد. تعداد ۶ هزار کودک برای تشخیص تنبلی چشم معاینه و ۳۴۲ کودک برای معاینه های تشخیصی به اپتومتریست ارجاع شده اند.

وی گفت: طرح پیشگیری از تنبلی چشم از اول آبان ماه در شهر زنجان درحال اجرا است و والدین می توانند با در دست داشتن شناسنامه کودک به پایگاه های سنجش بینایی دائمی و غیردائمی مراجعه کنند. همچنین همه کودکان ۳سال و بزرگتر که در سال های گذشته غربال شده اند باید مجددا مورد معاینه قرار گیرند.

مدیر بهزیستی شهرستان زنجان بیان کرد : سال گذشته بیش از ۲۰ هزار کودک در شهرستان زنجان معاینه و تعداد یک هزار و ۳۹ کودک مشکوک شناسایی و به مراکز تخصصی تر ارجاع شده اند. پیش بینی شده در سال جاری تا پایان طرح نزدیک به ۲۲ هزار کودک معاینه و غربال شوند.