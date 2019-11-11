مرجعیت از عدم جدیت گروههای سیاسی عراق در انجام اصلاحات نگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، «جنین هنیس پلاسخارت» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور عراق در نشست خبری پس از دیدار با آیت الله سیستانی اعلام کرد که مرجعیت از عدم جدیت گروههای سیاسی در انجام اصلاحات نگران است.

وی افزود: ما توصیه هایی به دولت عراق کردیم و اکنون زمان آن فرا رسیده است که اقدامی برای ارائه به ملت عراق داشته باشند. همه باید حاکمیت عراق را محترم بشمارند و ما نیز آنرا محترم می شماریم. نباید عرصه ای برای تسویه حسابها وجود داشته باشد.

درباره دیدارش با آیت الله سیستانی هم گفت: مرجعیت مراتب نگرانی خود را از عدم جدیت گروههای سیاسی درباره اصلاحات اعلام و تاکید کرده است که تظاهرات کنندگان بدون انجام اصلاحات باز نمی گردند.

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور عراق بیان کرد: اگر گروههای سیاسی و مقامات عراقی توان ندارند و نمی خواهند که اصلاحاتی انجام دهند باید که مسیر دیگر در پیش گرفته شود. مرجعیت بر ضرورت عدم به کارگیری خشونت ضد تظاهرات کنندگان و توقف بازداشت ها و ربودنها به شکل فوری و ضرورت انجام اصلاحات تاکید کرد.