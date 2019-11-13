هشتاد کیلومتر شنا در دریاچه خشک بختگان 

مهدی توحیدپور مدیر عامل این تشکل محیط زیستی، با بیان این خبر به خبرنگار مهر گفت: این اجرای هنرمندانه با هدف حمایت از دریاچه های بزرگ ایران از جمله دریاچه بختگان در استان فارس است.

وی افزود: دریاچه بختگان دومین دریاچه بزرگ ایران به شمار می آید که طی سالهای گذشته در اثر عوامل مختلف محیطی، آسیب دیده و خشک شده است. موضوع خشکسالی این دریاچه موجب شد تا علی رستگار طرحی با عنوان «شنا در دریاچه خشک بختگان» را با انجمن در میان بگذارد. سرانجام با کوشش و پیگیری های متعدد و با همکاری اداره کل محیط زیست استان فارس موفق شدیم تا این پرفورمنس توسط هنرمند مورد نظر به اجرا در بیاید.

مدیر عامل انجمن تمدن سبز هنرمندان حامی محیط زیست در پایان افزود: این اجرا حاوی طنز تلخیست که توجه افکار عمومی و رسانه ها را به خشک شدن دریاچه های ایران معطوف خواهد کرد. این هنرمند قصد دارد تا مسیر هشتاد کیلومتری طول دریاچه بختگان را به مدت سه شبانه روز و روزی چهار ساعت درون محفظه شیشه ای پر از آب شنا کند.

دریاچه بختگان به مدت سه روز از ۲۳ تا ۲۶ آبان ماه در استان فارس از ساعت ۱۱ صبح میزبان این هنرمند برجسته حامی محیط زیست است.