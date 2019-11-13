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۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۱۵:۰۳

یک مقام مسئول خبر داد

۶۲ هزار واحد از طرح ملی مسکن به استان تهران رسید

۶۲ هزار واحد از طرح ملی مسکن به استان تهران رسید

برنامه طرح اقدام ملی تولید مسکن در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران قریب به ۶۲ هزار واحد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، رضا نگهبان با تاکید بر اهمیت اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن و رضایت مردم گفت: بازشماری سریع املاک و تک برگی شدن اسناد در اولویت وظایف حوزه املاک و حقوقی و ادارات ۶ منطقه شهرستانی است و این پیش زمینه و اساس معوض زمین در طرح اقدام ملی تولید مسکن است.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد برنامه اقدام ملی در کشور مرتبط با استان تهران است، گفت: تمام مناطق استان تهران موظف به ارائه پیشنهادات در حوزه زمین برای پروژه های اقدام ملی هستند که طی همین جلسه انجام شده است و بررسی مغایرت ها و سایر امور پیگیری جزء وظایف شهرستانها است که جزء اصلی ترین تکالیف اصلی رؤسای حوزه مسکن و ادارات شهرستانی است.

وی تصریح کرد: وظیفه استان تهران تولید مسکن مشارکتی به میزان ۲۹۵۰ واحد مسکونی، تامین زمین برای اقشار ویژه به میزان ۱۰۰۰ واحد، تکمیل واحدهای نیمه تمام خریداری شده و نیمه تمام در قالب مشارکت به میزان ۱۹۸۷ واحد، واگذاری در قالب سایر تفاهم نامه ها به تعداد ۵۰۰۰ واحد است.

نگهبان افزود: استفاده از ظرفیت های بانکی به میزان ۴۷۰۰۰ واحد تسهیلات و سایر موارد پیشنهادی این اداره کل ۴۰۰۰ واحد است که در مجموع ۶۱ هزار و ۹۳۷ واحد در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خاطرنشان کرد: شهروندان استان تهران که مشمول ۴ مورد شرایط احراز متقاضیان جهت بهره مندی از تسهیلات طرح اقدام ملی تولید مسکن هستند، می توانند از زمان باز شدن سایت مذکور نسبت به بارگذاری مدارک اقدام نمایند و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به جد پی گیر این امر به عنوان یکی از مهمترین اولویت های وزارت راه وشهرسازی است.

کد مطلب 4771259

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