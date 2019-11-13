۶۲ هزار واحد از طرح ملی مسکن به استان تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، رضا نگهبان با تاکید بر اهمیت اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن و رضایت مردم گفت: بازشماری سریع املاک و تک برگی شدن اسناد در اولویت وظایف حوزه املاک و حقوقی و ادارات ۶ منطقه شهرستانی است و این پیش زمینه و اساس معوض زمین در طرح اقدام ملی تولید مسکن است.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد برنامه اقدام ملی در کشور مرتبط با استان تهران است، گفت: تمام مناطق استان تهران موظف به ارائه پیشنهادات در حوزه زمین برای پروژه های اقدام ملی هستند که طی همین جلسه انجام شده است و بررسی مغایرت ها و سایر امور پیگیری جزء وظایف شهرستانها است که جزء اصلی ترین تکالیف اصلی رؤسای حوزه مسکن و ادارات شهرستانی است.

وی تصریح کرد: وظیفه استان تهران تولید مسکن مشارکتی به میزان ۲۹۵۰ واحد مسکونی، تامین زمین برای اقشار ویژه به میزان ۱۰۰۰ واحد، تکمیل واحدهای نیمه تمام خریداری شده و نیمه تمام در قالب مشارکت به میزان ۱۹۸۷ واحد، واگذاری در قالب سایر تفاهم نامه ها به تعداد ۵۰۰۰ واحد است.

نگهبان افزود: استفاده از ظرفیت های بانکی به میزان ۴۷۰۰۰ واحد تسهیلات و سایر موارد پیشنهادی این اداره کل ۴۰۰۰ واحد است که در مجموع ۶۱ هزار و ۹۳۷ واحد در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خاطرنشان کرد: شهروندان استان تهران که مشمول ۴ مورد شرایط احراز متقاضیان جهت بهره مندی از تسهیلات طرح اقدام ملی تولید مسکن هستند، می توانند از زمان باز شدن سایت مذکور نسبت به بارگذاری مدارک اقدام نمایند و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به جد پی گیر این امر به عنوان یکی از مهمترین اولویت های وزارت راه وشهرسازی است.