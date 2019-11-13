رئیس سبک های آزاد فدراسیون کاراته برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار فیلمی از مسابقات برگزار شده در توکیو ژاپن که طی آن احمد شقاقی تنها عضو بانوی ایران را هدایت کرد، فدراسیون کاراته تصمیم گرفت وی را از سمت خود برکنار کند. همچنین سبک «شین کوشین» که مسئولیت آن برعهده وی بود نیز تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمد.

مسابقات بین‌المللی یکی از سبک‌های غیر کنترلی کاراته به میزبانی ژاپن در شهر توکیو برگزار شد که شقاقی در جریان مربیگری برای یک بانوی کاراته کا، رفتاری خارج از چارچوب شرع و عرف انجام داده است که انتشار تصاویری از آن طی دو روز گذشته با واکنش های زیادی روبرو شده است.

احمد شقاقی سالها در مسئولیت نایب رئیسی فدراسیون کاراته فعالیت می‌کرد، اما پس از برگزاری مجمع انتخابات وی از این مسئولیت کنار رفت.