به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری فومن عصر چهارشنبه در نشست اصحاب رسانه فومن در فرمانداری این شهرستان با اشاره به اینکه امسال یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی کشور رقم خواهد خورد، اظهار کرد: رسانه، خبرنگاران و فعالانه فضای مجازی در آگاهی بخشی و جلب مشارکت حداکثری مردم نقش مهمی ایفا می کنند.
حمیدرضایی در ادامه با بیان اینکه فعالان رسانه شهرستان فومن باید هنجارها و اصول و چارچوبهای قانونی را رعایت کنند، افزود: ارتباطات پایه و اساس ارتقای هر جامعه ای محسوب می شود.
وی با تأکید بر اینکه انتقال آزاد اطلاعات در برخی اوقات می توانند سبب بروز آسیب و گمراهی در سطح جامعه شود، ادامه داد: خبرنگاران و فعالان رسانه و فضای مجازی نباید با تخریب، نکوهش و تحت فشار قرار دادن افراد از اهداف اصلی خود دور شوند.
سرپرست فرمانداری فومن به هجمهها و فشار رسانهای دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و تصریح کرد: در جنگ رسانه ای بین المللی که علیه ایران اسلامی شکل گرفته است در راستای برهم زدن آرامش عمومی جامعه ما گام بر میدارند.
وی در ادامه با بیان اینکه در فعالیتهای انتخاباتی و رقابت کاندیدا عدم رعایت اصول قانونی از سوی رسانههای سبب ایجا حواشی در سطح جامعه می شود، گفت: حفظ انسجام، وحدت ملی و ایجاد آرامش در جامعه هدف مشترک فعالان رسانهای و مدیران است.
لزوم رعایت اصول و مبانی ارزشی اسلام از سوی رسانه
در ادامه این نشست دادستان فومن فضای مجازی و ماهواره را مصداق عینی جنگ نرم دشمن علیه نظام عنوان و اظهار کرد: در سالهای اخیر بارها شاهد آسیبهای ناشی از جنگ نرم دشمن در حوزههای فرهنگی و اجتماعی بودهایم.
حجت الاسلام صادق ایران عقیده با بیان اینکه دشمن با استفاده از ابزارهای رسانهای و فضای مجازی تلاش می کند تا بر افکار عمومی جامعه تأثیرگذار باشد، افزود: به فرموده مقام معظم رهبری متولیان باید به تأثیر و اهمیت فضای مجازی بر فضای حقیقی تأثیرگذار است و باید توجه شود.
وی با تأکید بر اینکه فعالان رسانه و فضای مجازی باید اصول و مبانی ارزشی موجود در اسلام را رعایت کنند، گفت: مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و دفاع از حقوق مردم از وظایف اصلی دستگاه قضایی است.
دادستان فومن با بیان اینکه رسانه باید به انتقال مشکلات و درهای جامعه بپردازد و اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهد، تصریح کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال فضای مجازی و رسانه باید با رعایت جنبههای قانونی شور انتخاباتی را افزایش دهد.
وی در ادامه تأکید کرد: دستگاه قضایی در ایام انتخابات بر فعالیت شبکههای اجتماعی در راستای تشویش اذهان عمومی نظارت و با هرگونه اقدام خلاف قانون برخورد قاطع می کند.
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