دادستان فومن: با اخلالگران بازار و نظم عمومی به شدت برخورد می شود

حامد اصیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت انسجام تاریخی و بی‌بدیل ملت ایران اظهار کرد: استمرار همبستگی ملی، مهم‌ترین عامل سرخوردگی دشمنان و خنثی‌ سازی توطئه‌ های داخلی و خارجی است و این سرمایه ارزشمند نباید مورد غفلت قرار گیرد.

وی تقویت سرمایه اجتماعی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات عمومی، ایجاد آرامش و امید در جامعه و اطمینان‌بخشی نسبت به آینده را از اولویت‌های اساسی دانست و تأکید کرد: باید با هرگونه اقدامی که موجب تضعیف انسجام ملی، ایجاد شبهه یا خدشه به امنیت روانی و اجتماعی جامعه شود، برخورد جدی و فوری صورت گیرد.

اولویت‌های قضایی دادستان فومن در شرایط کنونی

اصیلی به تشریح اولویت‌های دستگاه قضایی پرداخت و تصریح کرد: برخورد مؤثر با هرگونه اخلال در ارائه خدمات عمومی و سوءاستفاده‌های اقتصادی و معیشتی، برخورد بازدارنده با رفتارهای مخل نظم عمومی، اقدامات اوباشگرایانه و تجمعات غیرقانونی، رصد و پایش مؤثر و همکاری کامل با دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و نظامی از جمله این اولویت‌هاست.

وی همچنین بر رصد مستمر فعالیت جریان‌های معاند و تفرقه‌افکن، مقابله و برخورد قاطع با هرگونه نفوذ، جاسوسی و اقدامات مورد سوءاستفاده دشمن، آمادگی کامل برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه ناشی از جنگ تحمیلی، توجه ویژه به پدافند غیرعامل در حوزه‌های مدیریتی، اجتماعی، اطلاع‌رسانی و ارتباطی و تسریع در رسیدگی قانونی و قاطع به موضوعات مرتبط با جرایم علیه امنیت عمومی و ملی تأکید کرد.

قدردانی از حضور ۳۶ شبه مردم در تجمعات

دادستان عمومی و انقلاب فومن با قدردانی از حضور حماسی، آگاهانه و مسئولیت‌پذیر مردم در طول ۳۶ شب متوالی و همچنین تجمعات باشکوه اخیر، خاطرنشان کرد: این حضور کم‌نظیر و بی‌سابقه که فارغ از هرگونه گرایش و سلیقه رقم خورد، نشان‌دهنده انسجام ملی، غیرت دینی و وفاداری عمیق مردم به ارزش‌های انقلابی و نظام اسلامی است.

اصیلی تصریح کرد: مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه با حضور مداوم خود در ۳۶ شب، بار دیگر ثابت کردند که در برابر توطئه‌های دشمنان هوشیار بوده و پشتوانه‌ای محکم و شکست‌ناپذیر برای نظام، رزمندگان و مدافعان امنیت کشور هستند.

وی در پایان تأکید کرد: این حضور بی‌نظیر، موجب دلگرمی مسئولان و یأس و ناامیدی عمیق دشمنان خواهد شد.