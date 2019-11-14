نماینده ایران سهمیه بازیهای پارالمپیک توکیو را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین روز از رقابت‌های پارا دوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (پنجشنبه)، امان اله پاپی در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۷ با حریفان خود به رقابت پرداخت و با ثبت رکورد ۴۷٫۸۰ متر موفق به کسب مدال نقره و سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو شد.

نفرات اول تا چهارم هر ماده موفق به کسب سهمیه پارالمپیک توکیو می‌شوند.

گفتنی است کاروان اعزامی ایران به مسابقات پارا دوومیدانی قهرمانی جهان تاکنون موفق به کسب یک مدال طلا، چهار نقره و دو برنز و ۸ سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو شده است.

حامد امیری صاحب مدال طلا، علی محمدیاری، مهران نکویی‌مجد، امان اله پاپی و هاشمیه متقیان صاحب مدال نقره و علیرضا مختاری و سجاد محمدیان نیز صاحب مدال برنز شده‌اند.