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۲۵ آبان ۱۳۹۸، ۹:۵۴

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان اعلام کرد:

آغاز عملیات احیاء رویشگاههای گیاهی در ۵۰۰هکتار از مراتع هرمزگان

آغاز عملیات احیاء رویشگاههای گیاهی در ۵۰۰هکتار از مراتع هرمزگان

بندرعباس - معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: عملیات احیا و توسعه رویشگاههای گیاهی آویشن و آنغوزه در ۵۰۰هکتار از مراتع هرمزگان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله حاتمی در بازدید از پروژه هلالی آبگیر همراه با بذر کاری مرتع چاه محمود رودان به همراه رییس اداره بهره برداری اداره کل افزود: این عملیات در مراتع شهرستان های رودان، میناب، حاجی آباد، بستک، بشاگرد و بندرعباس آغاز شد و تا نیمه اول آذر به پایان می رسد.

وی گفت: عملیات احیا و توسعه رویشگاههای گیاهی شامل بذرپاشی، احداث هلالی های آبگیر توام با خوشه چین ، حفاظت و قرق در مراتع است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی هرمزگان گفت: برداشت و بهره برداری آویشن در مراتع هرمزگان امسال منوط به انجام عملیات اصلاحی و احیایی در مراتع می باشد که در سال جاری بهره برداران گیاهان دارویی در هرمزگان متعهد شده اند تا در ۵۰۰ هکتار از مراتع عملیات احیای مراتع شامل ایجاد چاله های فلسی، احداث هلالی آبگیر و بذرکاری انجام دهند

کد مطلب 4773217

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