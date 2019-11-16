به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی جنانی در این باره گفت: افراد باید توجه داشته باشند در زمان اشتغال حق بیمه خود را به طور کامل به سازمان پرداخت کنند و در خصوص مبلغ صحیح و دقیق حق بیمه که متناسب با مزدشان باشد ، دقت کافی را داشته باشند.

وی درباره نحوه راستی آزمایی مستمری دریافتی از سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: سامانه خدمات غیر حضوری امکانی را فراهم کرده است که افراد بتوانند با مراجعه به آن ، حقوق بازنشستگی خود را با توجه به بیمه اظهار شده محاسبه کنند و از درستی مستمری دریافتی خود اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل امور فنی و مسمتری بگیران سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه تعیین میزان مستمری در سازمان تامین اجتماعی منطبق با تغییرات تورم است، اظهار کرد: توجه به نرخ تورم همواره مورد توجه سازمان بوده است و در چند سال اخیر علیرغم اینکه میانگین نرخ تورم ۱۶ درصد بوده، افزایش حقوق ۱۸ درصد بوده است. سال گذشته نیز با وجود تورم ۲۶/۹ درصدی ، حداقل حقوق مستمری بگیران ۳۶درصد ارتقا یافت.

جنانی در پاسخ به سوالی در این خصوص که آیا علاوه بر حقوق ،حمایت های جانبی برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است؟ گفت: تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر بر اساس قانون و منشور عملکردی خود انجام وظیفه می کند و برای اینکه تکلیف خود را به نحو عالی انجام دهد، هرساله وجوهاتی را در قالب کمک های نقدی و غیر نقدی به این عزیزان ارائه می کند.

وی اظهار کرد: سازمان از سال ۷۱ مبالغی را به عنوان مزایای جانبی به مستمری بگیران پرداخت کرده است که بخشی از آنها متاثر از سنوات شخص بوده است.

به گفته این مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی، ۴۲درصد از بازنشستگان به لحاظ هزینه و ۴۶ درصد از نظر تعداد در دسته بازنشستگی‌های پیش از موعد قرار می گیرند که حدود ۷۰ درصد از این هزینه‌های بازنشستگی سهم مشاغل سخت و زیان آور است.

جنانی در خاتمه در خصوص اعطای مستمری به وارثین متوفی گفت: قانون حمایت از خانواده از سال ۹۲ این امکان را برای فرزندان مونث مستمری بگیران فراهم کرده است که اگر دو شرط ازدواج و اشتغال را نداشته باشند پس از فوت پدر می توانند ۲۵ درصد حقوق را دریافت کنند و فرزندانی که مادر خود را نیز از دست داده باشند ۵۰ درصد از مبلغ را دریافت می کنند.