به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل در اختتامیه اولین دوره از جشنواره هنری نوجوان «نردبان» که امروز پنجشنبه ۳۰ آبان در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد، در سخنانی عنوان کرد: در دنیا هم حقیقت وجود دارد و هم زیبایی و ما دوستدار هر دو هستیم. قرآن حق است و خداوند زیبایی را هم در کنار آن گذاشته است و با فصاحت و بلاغت آن را نازل کرده است.

وی ادامه داد: ادبیات و شعر، هنری کردن زبان است. هر حقیقتی که زیبا بیان شود، موثرتر است. خیلی‌ها هم باطل را زیبا می‌کنند تا آن را بر کرسی بنشانند.

حدادعادل با تاکید بر به کارگیری هنرهای زمانه تصریح کرد: اگر سینما و عکاسی در زمان پیامبر (ص) و حضرت علی(ع) اختراع شده بود قطعا از آنها استفاده می‌کردند.

رییس فرهنگستان زبان و ادب پارسی اضافه کرد: جای تشکر دارد که مدارس اسلامی با بصیرت و وقت شناسی تشخیص دادند در تربیت سینماگر، کارگردان و... سرمایه‌گذاری کنند. من به آنها آفرین می‌گویم. اینها می‌خواهند حقیقت را با چهره زیبا به جامعه معرفی کنند. از همه پدر و مادرهایی که بچه‌هایشان را به این هنرستان‌ها فرستادند تا پاک و آگاه باشند و حقیقت را با زبانی زیبا ارایه کنند، تشکر می‌کنم.

حدادعادل با اشاره بر قاطعیت در راه حق تصریح کرد: ما را متهم خواهند کرد. برای بدنام شدن، به ما برچسب می‌زنند اما به هیچ وجه غوغای دروغین نباید ما را از ادامه راه منصرف کند.

وی در ادامه گفت: فکر می‌کنید جنجال علیه مدرسه فرهنگ جنجال ساده‌ای بود که از داخل به راه افتاد و از خارج رسانه‌هایی مثل بی‌بی‌سی و وی‌اوای و... یک مدرسه را که سالی ۳۴ یا ۳۵ نفر فارغ التحصیل دارد را نشانه گرفتند؟

حدادعادل با اشاره به این واکنش‌ها تصریح کرد: علت این است که می‌گویند با اجازه چه کسی وارد قرق ما شده‌اید؟ علوم انسانی تخصص ماست، دانش ماست، ما باید حقوقدان و روانشناس شما باشیم، تاریخ را ما باید بنویسیم. وقتی مدرسه‌ای کاری می‌کند که هر سال ۲۵ درصد از فارغ التحصیلانش جزو برترین‌های کنکور هستند. عده ای اینها را نمی‌خواهند و آن را لکه‌دار می‌کنند. هر کاری می‌کنند که جلوی آن گرفته شود.

وی اضافه کرد: همین کار را برای بچه‌های شما هم انجام می‌دهند. وقتی بچه‌های شما کار هنری سالم، اخلاقی و انسانی عرضه کنند و بخواهند قد علم کرده و جلوه کنند داستان شروع می‌شود اما نباید نگران بود. باید کار حق را ادامه داد. اصلا نباید نگران بود، خدایی کار کنید، خداوند کمک می‌کند راه درست همین است. باید عقب ماندگی‌ها و غفلت‌ها را جبران کرد.

رییس فرهنگستان زبان و ادب پارسی بیان کرد: ورود به عرصه هنر و تربیت نیرو برای هنر نکته‌ای است که رهبری مدام به آن توصیه می‌کنند و توجه دارند و باید در بین دست‌اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت روز به روز توسعه پیدا کند.