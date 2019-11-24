به گزارش خبرنگار مهر، «یک فوریت طرح اصلاح آئیننامه نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران» در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران، مطرح و با ۱۳ رأی موافق و ۵ رأی مخالف به تصویب رسید.
احمد مسجدجامعی درباره یک فوریت این طرح گفت: موضوع روشن است، باید شهر را به مردم واگذار کنیم و نمیتوانیم درباره نامگذاری کوچه یا محلهای تصمیمگیری کنیم اما ساختار سلسلهمند آن را نادیده بگیریم.
وی با بیان اینکه از دوره گذشته نظرخواهی از شورایاران در دستور کار قرار گرفته است، تأکید کرد: شورایاران کسانی هستند که منطقه سکونت خود را به خوبی میشناسند و میتوانند اظهارنظرات کارشناسی کنند. برنامه ما این است که در کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران نظر شورایاریها را داشته باشیم.
حجت نظری در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: اینکه شورایاریها، معابر و کوچه را میشناسند و میتوانند نظر دهند، نکته مثبتی است. کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران در دو سطح منطقه و ستاد است که در سطح منطقه، اعضای شورایاریها حضور دارند و بدون نظر آنها تصمیمگیری نمیشود. اگر بخواهیم در سطح ستاد، یک نفر از شورایاریها، عضو این کمیته شوند؛ این پرسش مطرح است که قرار است این فرد چگونه مطرح شود؟
وی ادامه داد: هماکنون در کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران، ما به نماینده بنیاد و فرهنگستان حق رأی دادهایم درحالیکه نامگذاری معابر، حق قانونی شورا است.
زهرا نژادبهرام نیز در موافقت با یک فوریت این طرح، با بیان اینکه یک فوریت طرح برای این است که هر چه سریعتر درباره موضوعی تصمیمگیری شود، گفت: کمیسیون شهرسازی و معماری نسبت به معابر و ساختار شهری اشراف بیشتری دارد و انتظار داریم نظر این کمیسیون در نامگذاری معابر شهری مورد توجه قرار گیرد.
الهام فخاری در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: موضوعی که موجود دارد، این است که کمیته نامگذاری بیش از حد فعال است و تاکنون به تأخیر نیفتاده و نیازی نیست که به صورت یک فوریت، این اصلاحیه انجام شود. همچنین ما در این کمیته به نهادهایی حق رأی دادهایم درحالیکه این حق قانونی شورای شهر است.
سید حسن رسولی نیز در موافقت با یک فوریت این طرح اظهار داشت: شورایاریها بر حسب وظیفه ذاتیشان، بازوی نظارتی شوراها در مناطق و محلات هستند. اینکه شورایاریها در نامگذاری محلات حضور دارند و به یک نفر آنها حق رأی داده خواهد شد، با این هدف که امکان هماهنگی محلی و سراسری در سطح شهر تهران فراهم خواهد شد، قابل تأمل است.
وی ادامه داد: نامگذاری برخی معابر، کارکرد فراتر از محله دارد و اگر یک نفر به کمیته نامگذاری اضافه شود، به معنای خدشه وارد کردن بر عملکرد کمیته نامگذاری نیست بلکه اضافه شدن یک عضو و حق رأی، همکاری دوجانبه را افزایش میدهد.
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