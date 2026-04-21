نامگذاری یک بوستان و خیابان در تهران به نام شهدای دانش آموز میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه امروز شورای شهر تهران، بوستانی که در منطقه ۲ شهر تهران هم اکنون درحال تکمیل و تجهیز نهایی است، به نام شهدای دانش آموز میناب نامگذاری می‌شود.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در این خصوص اظهار کرد: مقرر شد در این بوستان، نمادها و المان‌های هنری فاخری برای نکوداشت یاد و خاطره این عزیزان در تاریخ ایران اسلامی و سندی بر اکران جنایت بی شرمانه رژیم خبیث و کودک کش صهیونیستی، نصب شود.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت: همچنین خیابانی در محدوده دَروس منطقه ۳ شهر تهران بنام کودکان شهید میناب نامگذاری شد.