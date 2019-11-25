به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در روسیه، آزمون بین المللی آمفا، با حضور داوطلبان در دانشگاه سن پترزبورگ آغاز شد و با انجام آزمون گفتاری به پایان رسید.

خانم کاترینا به نمایندگی از دانشگاه سن پترزبورگ و خانم ماریا گن، رییس مرکز آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در مسکو و نماینده بنیاد سعدی، به عنوان نماینده تام الاختیار بنیاد سعدی و ناظر بر حسن اجرا، در این آزمون بین المللی حضور داشت و مراحل مختلف آزمون را که شامل آزمون چهار مهارت اصلی زبان است، برگزار شد.

همچنین در کشور عراق نیز، عصر دیروز، آزمون بین المللی آمفا، در مرکز "قلم للتعلیم و الترجمه" برگزار شد و رایزنی فرهنگی ایران در عراق به عنوان نماینده تام الاختیار بنیاد سعدی در برگزاری این آزمون حضور داشت و بر حسن اجرای آن نظارت کرد.

قرار بود همزمان با این آزمون ها، در هندوستان نیز آزمون آمفا برگزار شود که به دلیل مشکلات اینترنتی به تعویق افتاد.

آزمون آمفا برای هشت کشور دیگر متقاضی از جمله ترکیه، صربستان، هندوستان و ... تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.

خاطرنشان می شود، مخاطبان آزمون "آمفا"، فارسی آموزان مراکز مختلف و کلاس های رایزنی های فرهنگی، دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی و رشته‌های مرتبط همچون ایرانشناسی، تاریخ ایران، مطالعات شرق‌شناسی و سایر علاقمندان هستند که میزان توانایی خود را در چهار مهارت اصلی زبان فارسی (شنیدن، خواندن، صحبت کردن، نوشتن) مورد ارزیابی قرار می‌دهند.