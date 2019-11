برنامه جدید مخترع وب برای حفظ امنیت فضای آنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،تیم برنرز لی مخترع World Wide Web برنامه ای بلندپروازانه برای نظارت آنلاین رونمایی کرده است. این دستورالعمل در حقیقت قوانینی مربوط به حقوق و مسئولیت ها برای اینترنت است که هدف از طراحی آنها مقابله با اخبار جعلی، نظارت جمعی و سانسور است.

برنرز لی از رشته ای استانداردها به نام «قرارداد برای وب»(Contract for the Web)در برلین رونمایی کرد . بنیاد World Wide Web قراردادی برای وب فراهم کرده که طی آن از دولت ها، شرکت ها و عموم مردم می خواهد امنیت و آزادی وب را حفظ کنند تا همه بتوانند از آن بهره ببرند.

صدها سازمان و شرکت مختلف از جمله گوگل و فیس بوک از(Contract for the Web) پشتیبانی کرده اند. (Contract for the Web) دارای ۹ اصل است. برنرزلی در این باره می گوید: قدرت وب زندگی مردم را دگرگون می کند، جامعه را غنی و از نابرابری می کاهد. اما اگر اکنون وارد عمل نشویم و از سواستفاده از وب جلوگیری نکنیم در معرض خطر قرار می گیریم.

(Contract for the Web) مسیری را برای ساخت وبی با شرایط بهتر فراهم می کند. اما این امر محقق نمی شود مگر آنکه همه شرکت ها و سازمان ها به این چالش متعهد شوند. دولت ها باید قوانین و مقررات را برای عصر دیجیتال ارتقا دهند. شرکت ها باید فعالیت های بیشتری انجام دهند تا به بهانه سودآوری حقوق انسانی و دموکراسی تضییع نشود. شهروندان نیز باید مسئول شناخته شوند و حقوق دیجیتال خود را خواستار شوند.

طبق این برنامه دولت ها باید از حقوق افرادی که به اینترنت متصل می شوند، حمایت کنند. شرکت ها باید اینترنتی ارزان و قابل دسترسی برای همه فراهم کنند و از حریم خصوصی افراد محافظت کنند. در این میان شهروندان باید در فضای وب خلاق باشند.