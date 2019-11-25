اختلاس فرماندارسابق رامیان/۶۰۰ تن آرد دولتی از شبکه توزیع خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان بعدازظهر دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت پرونده فرماندار سابق رامیان، اظهارکرد: این فرماندار به اتهام اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، تصرف در اموال دولتی و خیانت در امانت بازداشت شده است.

هاشمیان افزود: علاوه بر فرماندار، یکی از کارمندان این فرمانداری، مدیر عامل شرکت تعاونی خبازان رامیان و متصدی کارخانه آرد الماس گلستان هم به همین اتهامات بازداشت شده اند.

به گفته رئیس کل دادگستری گلستان این افراد سهمیه آرد دولتی شهرستان را می گرفتند و بخشی از آن را به جای توزیع بین نانوایی ها در بازار آزاد می فروختند.

هادی هاشمیان افزود: بررسی های اولیه نشان می دهد این افراد از سال ۹۷ تا تاکنون حدود ۶۰۰ تن آرد دولتی را به جای توزیع بین نانوایی ها از شبکه توزیع خارج کرده اند.

به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، ابعاد این پرونده زمانی فاش شد که دادستان رامیان به شلوغی غیرعادی نانوایی ها شک کرد و پس از تحقیق و بررسی مشخص شد همه سهمیه آرد دولتی شهرستان بین نانوایی ها توزیع نمی شود.

هاشمیان افزود: پرونده این افراد در دادسرای مرکز استان در حال رسیدگی است.