حضور مردم ریشه فتنه در کشور را خشک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان شامگاه دوشنبه در گردهمایی روسای تبلیغات اسلامی گفت: ملت ایران با حضور خود در راهپیمایی، ریشه فتنه را خشک کردند و نشان دادند راه برون رفت از مشکلات، تبعیت از قانون و دفاع از ارزش‌های انقلابی است.

وی به حضور گسترده مردم در راهپیمایی‌های چند روز اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: مردم همیشه در صحنه مازندران همانند دیگر استان‌ها و شهرهای مختلف کشور با حضور خود، ریشه فتنه را خشک کردند و نشان دادند راه برای برون رفت از مشکلات، تبعیت از قانون و دفاع از ارزش‌های انقلابی است.

حجت الاسلام شکریان به بیان روند شکل گیری اغتشاش در روزهای اخیر اشاره و خاطر نشان کرد: دشمنان انقلاب با استفاده از فضای تبلیغاتی شبکه‌های مجازی، عناصر خودباخته و سرسپرده داخلی و با سوءاستفاده از نگرانی‌های به حق مردم، به دنبال تضعیف و فروپاشی نظام بودند.

استاد حوزه علمیه مازندران با بیان این که همان طور که مقام معظم رهبری نیز در نخستین موضع گیری خود فرمودند مردم کشورمان اماکن عمومی را تخریب و آتش نمی‌زنند، افزود: ضد انقلاب، اشرار و اغتشاشگران تلاش کردند فضای کشور را برای تحقق اهداف اربابان خود ناامن کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید براین که ملت بزرگ و فهیم ایران اسلامی خواسته‌ها و مطالبات به حق خود را از مسیر قانونی دنبال می‌کنند، بیان داشت: آنچه که در چند روز گذشته در برخی شهرهای کشور دیدیم کار عوامل ضد انقلاب و اغشاش گر بود.

حجت الاسلام شکریان با بیان این که فتنه انگیزی و توطئه افکنی دشمن از همان نخستین روز پیروزی انقلاب علیه کشورمان وجود داشته است، افزود: دشمن هر روز با شیوه‌های مختلفی در تلاش است مردم را از انقلاب و نظام جدا کند.

هوشیاری و بصیرت مردم سبب رسوایی بیگانگان شده است

استاد حوزه علمیه مازندران با اشاره به این که عوامل بیگانه و ضد انقلاب خسارت‌های بسیاری را به کشور و مردم وارد کردند، بیان داشت: اما هوشیاری و بصیرت مردم در حوادث اخیر فتنه دشمن را خنثی و موجب رسوایی بیگانگان شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران، رهنمودهای مهم مقام معظم رهبری در خنثی کردن توطئه دشمن را بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد و افزود: ملت بزرگ ایران در لبیک به سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری به صورت خودجوش به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر ضمن تبعیت از ولایت و رهبری، حمایت و پشتیبانی خود را از انقلاب و نظام اسلامی اعلام کردند.

حجت الاسلام شکریان با بیان این که ملت بزرگ ایران اسلامی علی رغم همه مشکلات اقتصادی، اما همواره تابع رهبری و پشتیبان انقلاب و نظام هستند، افزود: پس از این حضور حماسی مردم در حمایت از انقلاب و نظام اسلامی، این وظیفه مسئولان است که به وعده‌های خود در برابر مردم عمل کنند.

وی، نقش استکبار جهانی در حوادث اخیر را پررنگ دانست و با بیان این که نظام سلطه با استفاده از عوامل داخلی خود تلاش کرد کشور را در مسیر ناامنی و آشوب هدایت کند، بیان داشت: اما اشاره مقام معظم رهبری و بصرت و هوشیاری مردم آتش فتنه را در این کشور خاموش کرد.