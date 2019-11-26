نمایشگر چسبناک تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تابه حال نمایشگرهایی ابداع شده اند که در نتیجه ارتعاش ناشی از اثر انگشت کاربر اطلاعات را منتقل می کنند. اکنون یک فناوری جدید آزمایشی ابداع شده که روی سطوح خاص می چسبد.

محققان دانشگاه اوزاکا در ژاپن این فناوری را ابداع کرده اند که «نمایشگر چسبناک» نام گرفته است. نمایشگر مذکور شامل یک صفحه ضد آب است که با نوعی فیلم پلیمر حساس به دما پوشیده شده و روی شبکه ای از ۶۴ ماژول گرمایشی قرار گرفته است. این تنظیمات به یک رایانه رومیزی متصل شده اند که تصاویر موجود در نمایشگر آن روی «نمایشگر چسبناک» ظاهر می شوند.

فناوری مذکور Intelimetr Tape نام دارد که نسبت به لمس اثر انگشت واکنش نشان می دهد. هنگامیکه دمای نمایشگر چسبناک به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد می رسد، دستگاه به طور موقت چسبناک می شود. بنابراین با فعال کردن ماژول های گرمایشی مختلف می توان این سطح را در مناطق خاص چسباند.

چنین فناوری به کاربران اجازه می دهد تا فهرستی از فایل ها را بررسی کنند و نام فایل هایی که حاوی اطلاعات بیشتری است، چسبنده تر خواهد بود.

همچنین می توان از آن برای بررسی میان صفحه ها در نمایشگر استفاده کرد. در کنار این موارد نمایشگر چسبنده به افراد نابینا کمک می کند تا تصاویر نمایشی را احساس کنند.