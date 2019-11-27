کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تنگستان تامین و عرضه شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی‌پور صبح چهارشنبه در نشست کمیسیون تنظیم بازار شهرستان تنگستان اظهار داشت: بازار نقش مهم و کلیدی در رابطه با تأمین نیاز مردم دارد و در این راه مسئولین مجمع امور صنفی و اداره صنعت و معدن و تجارت و دستگاه های ذیربط وظیفه سنگینی را بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: با توجه به اجرای طرح ساماندهی سوخت ضروری است است گشت مشترک تنظیم بازار شهرستان ضمن رصد روزانه بازار، نظارت مستمر بر توزیع و عرضه کالاها و خدمات داشته باشند و از افزایش نرخ کالاها و خدمات جلوگیری کند.

فرماندار تنگستان یادآور شد: حمل و نقل کالا و خدمات بیشتر توسط ماشین‌های دیزلی انجام می‌گیرد و آنچه هم توسط ماشین‌های بنزینی در حال انجام است، افزایش قیمت بنزین تاثیر بسیار کمی در هزینه حمل و نقل کالا دارد.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار تنگستان خاطر نشان کرد: در بحث سهمیه سوخت آژانس‌های مسافربری، سرویس های مدارس، وانت بارها و ... نیز هر تصمیمی که توسط مرکز گرفته شد ما نیز تابع آنها هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیشترین اثر افزایش قیمت کالاها و خدمات بر گروه ها و خانواده‌های اقشار آسیب پذیر جامعه است، اداره صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف نسبت به برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا اقدام لازم را بعمل آورند.

تامین و عرضه به موقع کالاهای اساسی برنج، روغن و شکر و تسریع در ثبت انبارها از دیگر مواردی بود که مورد تاکید فرماندار تنگستان قرار گرفت.