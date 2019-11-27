خبر خوش مسکنی برای کارگران، بازنشستگان و اهالی فرهنگ و رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی شامگاه سهشنبه پنجم آذرماه، پس از امضا و تبادل تفاهمنامه برنامه اجرایی با همتای سوری خود برای تأسیس سه شرکت کارفرمای مشترک در حوزه مسکن و نیز مهیا کردن شرایط حضور شرکتهای ایرانی در سوریه، به سوالات خبرنگاران در خصوص طرحهای این وزارتخانه برای رونق مسکن در کشور پاسخ گفت.
وی با اشاره به اینکه تلاطمهای بازار مسکن، متاثر از بخش مسکن نیست، این موضوع را متاثر از پولهای سرگردانی دانست که عدهای برای حفظ ارزش به طلا، زمین، مسکن و یا نظایر آن تبدیل میکنند و این شرایط در بازار تلاطم ایجاد میکند.
اسلامی، مهم ترین هدف دولت و وزارت راه و شهرسازی از احداث واحدهای مسکونی را هماهنگی و اجرای این پروژهها برای فراهمکردن زمینه خانهدار شدن اقشار هدف خواند و تاکید کرد، این وزارتخانه فارغ از هر اتفاقی که در بازار صورت گیرد، برنامه خود را دنبال می کند.
وی افزود: برای مسکن کارگران و بازنشستگان بهزودی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهمنامهای امضا میکنیم که جزییات آن تا اندازه زیادی مشابه تفاهمنامه ساخت مسکن برای فرهنگیان است.
وزیر راه و شهرسازی، همچنین از فراهمکردن مقدمات طرحی برای خانهدار کردن اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر خبر داد و خاطرنشان کرد: به این منظور بهزودی تفاهمنامهای را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد میکنیم.
پیش از این نیز ابراهیم صادقیفر معاون اجتماعی، فرهنگی وزیر کار در گفتگو با مهر، از تهیه مدلهای جدید عملیاتی برای تسهیل تأمین مسکن گروههای مختلف کارگری خبر داده بود. به گفته وی، در این طرح با شناسایی گروه های هدف و اولویت بندی آنها بر اساس شاخص های تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.
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