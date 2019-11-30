کتاب «فلسفه مشاء» نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه سلسله جلسات نقد کتاب سرای اهل قلم، کتاب «فلسفه مشاء(۱)؛ از ارسطو تا توماس آکوئینی» نوشته حمیدرضا خادمی در سرای اهل قلم نقد و بررسی می شود.

در این نشست علاوه بر مولف اثر(حمیدرضا خادمی)، میثم سفیدخوش، حسین هوشنگی و مالک شجاعی جشوقانی هم حضور دارند.

نشست نقد و بررسی کتاب «فلسفه مشاء(۱)؛ از ارسطو تا توماس آکوئینی» روز یکشنبه ۱۷ آذرماه ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای اهل قلم برگزار می شود.

این کتاب که به همت به همت انتشارات سمت منتشر شده است به بررسی اندیشه های فیلسوفان مشاء در دو بخش اصلی می پردازد.