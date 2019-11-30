بهره کشی از کودکان برای زباله گردی بدترین شکل کار کودکان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ر وابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انجام کار میدانی پژوهشگران و شناسایی ۴۶۰۰ کودک زباله گرد در تهران، این پدیده زشت و نامیمون را نقض آشکار حقوق کودکان و طبق کنوانسیون جهانی حقوق کودک، از بدترین اشکال کارکودکان توصیف و تأکید کرد: اقدام کسانی که از کودکان بهره کشی اقتصادی می کنند جرم تلقی گردیده و قابل تعقیب کیفری است.

وی افزود شهرداری تهران مکلف است به قرارداد پیمانکارانی که از کودکان برای زباله گردی بهره کشی اقتصادی می کنند پایان دهد، هر چند که از مسئولیت آنان نمی کاهد.