معرفی فیلم های راه یافته به مسابقه ملی حقیقت و جایزه شهید آوینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، ۷ فیلم پذیرفته شده در سیزدهمین دوره‌ جشنواره «سینماحقیقت»، همزمان در ۲ بخش مسابقه ملی و جایزه شهید آوینی این رویداد حضور دارند.

این ۷ فیلم به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: «بانو عصمت Esmat Lady» «دموکراسی Democracy»، «روایت رهبری Story of the leader»، «صد سال تنهایی One Hundred Years of Solitude»، «کرّار Karaar»، «گلوله‌باران Rain and Bullet»، «مهدی که به دنیا آمد When Mehdi Was Born».

سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ به دبیری «محمد حمیدی‌مقدم» در پردیس سینمایی چارسو شهر تهران برگزار خواهد شد.