طرح یکپارچه سازی در ۱۷۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی گیلان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درجانی در این باره اظهار کرد: طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری استان به منظور جلوگیری از تغییر کاربری زمین های شالیزاری و افزایش بهره وری و بهبود کشت و زرع محصول استراتژیک برنج و بهبود وضعیت کشاورزان در راستای توسعه پایدار در مساحت ۱۷۲۰ هکتار در گیلان آغاز شد.

درجانی ادامه داد: هدف از اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری را احداث شبکه منظم آبیاری و زهکشی، احداث کرت‌های منظم هندسی و تسطیح اراضی، احداث ابنیه های فنی وشن ریزی جاده های ساخته شده، احداث شبکه جاده های بین مزارع که با احداث این جاده ها امکان تردد ماشین آلات مختلف کشاورزی به داخل اراضی فراهم آمده و سبب افزایش راندمان کار و کاهش چشمگیر هزینه ها خواهد شد.

وی گفت: این طرح با اعتباری بیش از ۲۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی وزارت جهاد کشاورزی در قالب ۱۷ پروژه اجرایی در شهرستان های رشت، شفت، تالش، آستانه، لنگرود، لاهیجان، رودسر و صومعه سرا آغاز شده است.